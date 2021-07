Die Personaldecke ist dünn

Bei den Bezirksoberliga-Damen des TSV Landsberg ändert sich eine Menge im Kader

Sobald es Anfang Juni wieder möglich war, sind die Landsberger Handballerinnen des TSV Landsberg ins Mannschaftstraining eingestiegen und durften endlich wieder mit dem Ball in der Halle arbeiten. Allerdings fehlten da einige bekannte Gesichter.

Aufgrund von Quarantänemaßnahmen konnten die Landsberger Handballerinnen ja bis zum Abbruch der Saison kein einziges Punktspiel in der Bezirksoberliga bestreiten. Natürlich haben auch sie versucht, sich über Online-Maßnahmen fit zu halten. Da ist vieles gemacht worden, man hatte auch Spaß dabei – aber das gemeinsame Training ist für einen Mannschaftssport eben unverzichtbar.

So bereitet der „neue“ Trainer Christoph Spitschan (genannt „Spitz“) die Damen wieder auf eine neue Saison vor und hofft, dass sie diesmal auch stattfindet. Er ist ja nicht mehr ganz neu in Landsberg, sondern kam schon vor einem guten Jahr, doch sein erstes Pflichtspiel als Damentrainer lässt noch auf sich warten. Alle hoffen, dass es Anfang Oktober möglich ist, endlich wieder zu spielen.

Aber nicht nur Corona beschert dem Trainer besondere Aufgaben, auch die personellen Veränderungen im Team sind eine Herausforderung. Ganz unabhängig von der Pandemie sind etliche Spielerinnen nicht mehr dabei beziehungsweise ist es noch offen, ob und wie sie zur Verfügung stehen.

Auf jeden Fall hat Lisa Hierstetter ihre Karriere beendet, Marina Hereth pausiert erst mal und Veronika Stöcker musste aus gesundheitlichen Gründen ihren Platz im Tor räumen. Vor allem Studium und Beruf stehen bei etlichen anderen im Weg.

Da ist es gut, dass Nadja Marx nach der Babypause wieder dabei ist. Und neu in der Mannschaft sind Annika Stroers und Vanessa Nega. Aber auf jeden Fall muss der Trainer nun ordentlich puzzeln, um die Mannschaft neu aufzustellen.

„Ja, das war vergangenes Jahr schon einfacher. Da waren wir personell besser aufgestellt, der Kader ist bisher nicht so groß. Aber das werden wir schon hinbekommen“, ist Christoph Spitschan zuversichtlich. Dabei kommt es ihm entgegen, dass er von seiner Spielphilosophie her die Spielerinnen flexibler einsetzen will, sie nicht so gerne nur auf eine Position festlegt.

„Man wird dann auch noch sehen, wie die anderen Mannschaften aufgestellt sind und wo sie stehen. Die haben ja alle mehr oder weniger die gleichen Probleme zu bewältigen, da wird die Saison schon so etwas wie eine Wundertüte.“

Aber jetzt gilt es erst mal wieder reinzukommen und sich Grundlagen zu erarbeiten. Spielpraxis fehlt natürlich allen Mannschaften nach eineinhalb Jahren Corona. Deshalb ist auch für das Trainingslager Ende Juli auf jeden Fall schon mal ein Testspiel geplant. (lt)