Handball Diesmal wird im Sandkasten gespielt

Die Handballer des TSV Landsberg laden am Wochenende wieder zu ihrem Beachturnier ein. Die besonderen Regeln versprechen auch für die Zuschauer spannende Spiele und viel Spaß.

Bereits zum 13. Mal laden die Landsberger Handballer zum VR-Bank-Beachhandball-Cup ein. Am Wochenende werden die Ballkünstler den gewohnten Hallenboden mit dem Sandfeld im 3C-Sportpark tauschen.

Wieder war die Nachfrage nach den Startplätzen beim VR-Bank-Beachhandball-Cup groß, schon früh im Jahr waren – nach gerade mal zwei Wochen Meldezeit – alle Startplätze vergeben. Am Wochenende 3./4. August treffen je 15 Damen- und 15 Herrenmannschaften im Sand des 3C- Sportpark aufeinander. Statt Volleyball-Netzen stehen dann Handballtore im Sand der Beachanlage.

Die „13“ ist ein gutes Omen

Und die Verantwortlichen sind sich sicher, dass die „13“ ein gutes Omen sein wird. Wie bisher immer, werde das Wetter natürlich gut sein, versprechen sie mutig. Dann hätten die etwa 350 Teilnehmer wieder beste Bedingungen beim Kampf um den Sieg.

In dem Mixed-Turnier treten je eine Damen- und eine Herrenmannschaft zusammen an, ihre jeweiligen Ergebnisse werden auch gemeinsam gewertet. Und wenn der Sieger nicht klar ist, gibt es Penalty-Werfen. So werden beispielsweise die Herren der „Gurkis“ vom MTV Schwabing zusammen mit den Damen von „Helga was machst du“ vom TSV Murnau ein Team bilden. Die kreativen Mannschaftsnamen gehören einfach zur lockeren Stimmung des Beachhandballs dazu.

Auch aus Franken kommen Mannschaften

Die Teams kommen überwiegend aus Schwaben und Oberbayern, aber auch ein paar Franken sind wieder vertreten. Und erneut kann man Stammgäste wie „Die Ewigen Zweiten“ vom TSV Bobingen begrüßen. In deren Fall stimmt der Spruch „Nomen est Omen“ übrigens nicht: Die Bobinger haben das Turnier schon zwei Mal gewonnen. Regelmäßig mit dabei sind auch die Damen von „Modler Moppel“, der SG Biessenhofen/Marktoberdorf. Fest gebucht sind auf jeden Fall immer die Flying Leggins der FT Jahn Landsberg. Einmal im Jahr tauschen sie den Fußball gegen den Handball und machen das gar nicht schlecht.

Eine willkommene Abwechslung in der Vorbereitung

Selbstverständlich schicken auch die Gastgeber, die Abteilung des TSV Landsberg, je ein Damen- und ein Herrenteam ins Rennen. Die Mannschaften stehen zurzeit alle in der Vorbereitung auf die Ende September beginnende neue Saison. Da ist das Landsberger Beachturnier eine willkommene Abwechslung. Schweiß fließt hier auch, aber meist ist der Spaßfaktor deutlich höher. Auch wenn es sich um ein Spaßturnier handelt, gespielt wird mit vollem Einsatz und natürlich will man sich die doppelten Punkte für Trickwürfe oder Torwarttreffer möglichst oft sichern. Diese versprechen auch für die Zuschauer nicht nur spannende, sondern auch sehr unterhaltsame Partien.

Abends gibt es noch die Players-Party, bei der Kondition in einer ganz anderen Disziplin gefordert wein wird. Das Turnier nutzen auch viele nicht mehr so aktive Handballer, um noch mal ins Geschehen einzugreifen. So kann man immer wieder den einen oder anderen sehen, der auch schon mal für die Landsberger aufgelaufen ist. Das Turnier beginnt am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr, gegen 15 Uhr werden die Sieger feststehen. (lt)

