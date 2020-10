vor 51 Min.

Handball: Ein Spieler des TSV Landsberg ist in Corona-Quarantäne

Noch einmal müssen die Landsberger Handballer pausieren: Ein Spieler des TSV befindet sich in Corona-Quarantäne.

Das Handballspiel Landsberg gegen Waltenhofen ist abgesagt. Ein Landsberger Spieler hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten. Jetzt muss er sich testen lassen.

Nichts wird es mit dem Start für die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer. Eigentlich sollte das Team am Samstag beim TV Waltenhofen in der Bezirksoberliga antreten – wegen eines am heutigen Freitag bekannt gewordenen Corona-Verdachts im Landsberger Team wurde die Partie kurzfristig abgesagt.

Der Landsberger Spieler zeigt keine Symptome

Wie der Verein mitteilt, hat ein Spieler am Freitag erfahren, dass er Anfang der Woche mit einer Person Kontakt hatte, bei der eine Corona-Infektion festgestellt worden war. Daraufhin wurde für den Spieler, der selbst keinerlei Symptome zeigt, Quarantäne angeordnet. Aufgrund der Situation hat die Ligenleitung das Spiel abgesagt.

Am Montag lässt sich der betroffene Spieler laut TSV auf das Coronavirus testen. (mm)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen