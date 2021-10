Handball

08:57 Uhr

Kein guter Saisonsonstart für die Damen des TSV Landsberg

Plus Die Landsberger Handballerinnen starten auswärts in die Bezirksoberligasaison. Lange liegen sie in Wessling in Führung.

Den Start in die Bezirksoberligasaison hatten sich die Handballerinnen des TSV Landsberg anders vorgestellt. Trotz einer starken Leistung musste man sich dem SC Wessling knapp geschlagen geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen