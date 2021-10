Perfekter Start für die Landsberger Handballer in die Bezirksoberliga

Plus Die Handballer des TSV Landsberg nutzen den Heimvorteil im ersten Saisonspiel. Auch den Damen punkten diesmal.

Besser hätte es für die Handball-Mannschaften des TSV Landsberg kaum laufen können: Die Herren legten einen perfekten Start in die Bezirksoberliga hin, und die Damen holten in derselben Klasse die ersten Punkte. Das alles vor heimischem Publikum.