Überraschung gelungen

Die Damen des TSV Landsberg treten in Eichenau mit dem letzten Aufgebot an

Die Handballerinnen des TSV Landsberg haben praktisch das Unmögliche möglich gemacht. Obwohl sie mit dem letzten Aufgebot in Eichenau antraten, gab es für die TSV-Damen einen überraschenden 26:22-Erfolg.

Ohne Auswechselspielerin und mit „Aushilfstorhüterin“ Annika Stroers, eigentlich aktuell eine Feldspielerin, mussten die Landsbergerinnen in der Bezirksoberliga zum Eichenauer SV ran. Vor allem Verletzungen hatten die Reihen gelichtet, und so war man krasser Außenseiter. Aber die Überraschung gelang: Dank einer taktisch disziplinierten und starken kämpferischen Leistung holten sich die TSV-Damen auswärts die Punkte.

Die ersten beiden Treffer gehörten Landsberg, dann kamen die Gastgeberinnen langsam in Fahrt und führten bald 10:7 (23.). Aber Landsberg kämpfte. Annika Stroers im Tor hielt wieder einen Siebenmeter, am Schluss waren es deren fünf, und Alina Heß verwandelte zwei Strafwürfe in Folge – so war man wieder auf ein Tor dran und ging sogar mit einer 11:10-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ließ TSV-Trainer Christoph Spitschan die gegnerische Spielmacherin in Manndeckung nehmen, das zeigte Wirkung. Die Angriffe von Eichenau stockten und Landsberg baute die Führung auf fünf Tore aus. Natürlich hatte sich Eichenau das ganz anders vorgestellt und kämpfte sich wieder heran (18:19). Die Partie schien zu kippen, aber die Landsbergerinnen blieben ruhig und legten erneut drei Tore vor. Noch mal richtig kritisch wurde es, als die TSV-Damen in doppelte Unterzahl gerieten, aber auch diese Phase überstand man und hielt den Abstand (22:19/53.). Und die Kräfte reichten noch zum 26:22-Erfolg. Sichtlich stolz auf seine Spielerinnen war Trainer Christoph Spitschan. „Damit hat wohl niemand gerechnet, dass wir hier in der Besetzung gewinnen. Aber die Mädels haben das wirklich super gemacht.“ (lt)

TSV: Annika Stroers, Lena Hierstetter (10), Barbara Bonfert (1/1), Franziska Kemeny (1), Carolin Schink (2), Vanessa Nega (2), Alina Heß (10/3).