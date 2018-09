vor 55 Min.

Igling bleibt mit viel Glück obenauf Lokalsport

Mit viel Glück setzten sich die Iglinger (graue Trikots) gegen Eching im Spiel der Woche durch. Am Ende entschied ein einziges Tor die Partie. <b>Foto: Thorsten Jordan </b>

Eching verliert nach großem Kampf die Tabellenführung

Von Bernhard Munz

Igling/Eching Nach einer sehr überschaubaren Leistung verbuchte der SV Igling durch einen 1:0-Sieg letztlich drei glückliche Punkte auf der Habenseite und kann den Blick wieder nach oben richten. Wenn man im Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen die Reserve des TSV Peiting noch nachlegen kann, zieht man mit dem aktuellen Tabellenführer aus Weil nach Punkten gleich. Eching dagegen steht nach großem Kampf am Ende mit leeren Händen da, kann aber bei der gezeigten Leistung optimistisch nach vorne blicken.

Der Heimelf war von Beginn an die Verunsicherung nach der 1:4-Niederlage vom vorherigen Wochenende gegen Aufsteiger Schwabbruck/Schwabsoien anzumerken. Man fand überhaupt nicht ins Spiel. So übernahmen die stark ersatzgeschwächten Gäste aus Eching sofort das Kommando und kamen zu Gelegenheiten. Die erste Chance dabei ergab sich nach gerade mal sieben Minuten. Doch nach einem Solo von Gästestürmer Dominik Schmid war der an diesem Tag überragende SVI-Keeper Andreas Schaudt gerade noch mit den Fingerspitzen dran.

Auch danach hatten die Gäste die Möglichkeit, in Führung zu gehen, aber Philipp Schmid und sein Bruder Dominik scheiterten mehrmals in aussichtsreichen Positionen (10./12./15.). Die erste Möglichkeit für Igling gab es dann nach 27 Minuten. Nach einem langen Ball von Felix Hartmann verschätzte sich der ansonsten fehlerfreie Echinger Torwart Toni Franz. Im Anschluss brauchte SVI-Stürmer Michael Scherdi den Ball nur noch zum 1:0 ins leere Tor schieben.

Ein paar Minuten später, nach einem klasse Pass von SVI-Mittelfeldspieler Florian Bucher, wurde Felix Hartmann im Strafraum gefoult und die Heimelf hatte die Chance zum 2:0. Doch Iglings Kapitän Maximilian Götzfried konnte den überragend haltenden Toni Franz nicht überwinden. Bis zum Halbzeitpfiff des sicheren Schiedsrichters Memet Omput (Schongau) gab es ein Chancenplus für die Gäste, Tore fielen aber keine mehr.

Dasselbe Bild in der zweiten Halbzeit. Die Heimelf war zwar bemüht, das Spiel zu kontrollieren, machte aber viel zu viele Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung, und Eching hielt mit großem Kampf dagegen. Dass Iglings Spielertrainer Patrick Starker mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht zufrieden war, zeigte sich in der 65. Minute. Von der Bank aus agierte er zu heftig und sah dafür die Gelbe Karte.

In der Folgezeit gab es einen offenen Schlagabtausch und die Gäste versuchten dabei alles, um wenigstens einen Punkt zu holen. Iglings Keeper Andreas Schaudt war an diesem Tag jedoch einfach nicht zu bezwingen. Und die Heimelf vergab gegen Ende noch ein paar Konter, so blieb es beim knappen 1:0-Sieg für Igling.

SVI: Schaudt, Götzfried, Bucher, Wilbiller, Scherdi, Menacher, Witschas, Hefele, Hartmann, Kranawetvogel, Mundigl

FSVE: Franz, Albrecht, Maier, Weyrich, Hoiss, Scheidl, Schmelcher, Dreher, Jost, Ph. Schmid, D. Schmid

