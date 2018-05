vor 34 Min.

Im Finale lief es nicht mehr rund Lokalsport

U17 der Red Hocks holen Silber bei der deutschen Kleinfeldmeisterschaft. Am Samstag geht es aufs Großfeld

Sollte man sich über diesen zweiten Platz freuen – oder enttäuscht sein? Das wussten die U17-Floorballer der Red Hocks Kaufering im ersten Moment wohl selbst nicht. Schließlich belegte das Team den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft auf dem Kleinfeld – andererseits unterlagen sie im Finale nur mit 8:9. Knapper geht es wirklich nicht. Aber bereits am kommenden Wochenende können die Kauferinger erneut das Ticket für eine deutsche Meisterschaft lösen, dann auf dem Großfeld und: Zu Hause, denn die Qualifikation findet in Kaufering statt.

Souverän marschierten die Kauferinger durch die Vorrunde der Titelkämpfe, die diesmal in Mellensee ausgetragen worden waren. Drei Spiele – drei Siege verbuchten die Red Hocks. Im ersten Spiel gegen die Fläming Eagls dauerte es zwar, bis die Kauferinger Tormaschine warmlief, aber nach dem 3:3, drei Minuten vor der Halbzeitpause, waren die Red Hocks im Rhythmus: Noch vor der Pause legten sie auf 5:3 vor und machten in der zweiten Halbzeit alles klar – 10:4 für Kaufering stand es am Ende.

Gegen den Gettorfer TV war man nun in Fahrt, zur Pause führte Kaufering bereits 5:1. Als die Gegner Mitte des zweiten Abschnitts noch mal auf 4:6 rankamen, legte Kaufering einen Zahn zu und verbuchte mit dem 9:4 den nächsten sicheren Sieg. Spannend bis zum Schluss blieb das letzte Gruppenspiel gegen die TSG Erlensee: Lange mussten die Kauferinger einem Rückstand hinterherlaufen, dann drehten die Red Hocks die Partie und führten vier Minuten vor Schluss mit 8:5. Aber Erlensee kam wieder auf 7:8 ran, erst in der letzten Minute gelang Kaufering der Treffer zum 9:7-Endstand.

Damit war das Ticket für das Halbfinale gelöst. Dort trafen die Roten vom Lech auf die Dragons aus Bonn. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, im ersten Abschnitt wechselte die Führung immer wieder, nach der Pause baute Bonn seine Führung auf 4:2 aus, doch dann kam die Zeit der Red Hocks: Innerhalb von vier Minuten stand es 4:4, und als die Kauferinger in Unterzahl auch noch auf 5:4 stellten, war die Partie entschieden: Mit 7:4 zogen sie ins Endspiel ein.

Dort erwarteten sie die Donau Floorballer aus Nordheim/Ingolstadt. Auch diese waren souverän mit drei Siegen und 33:14 Toren durch die Gruppenphase marschiert, hatten im Habfinale gegen den Gettorfer TV auch Probleme, ehe der 10:8-Sieg unter Dach und Fach war.

In der ersten Halbzeit war bei den Kauferingern die Welt noch in Ordnung: Mit einer 5:2-Führung ging es in die Pause. Doch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Red Hocks wohl noch in der Kabine: Innerhalb von nicht mal zwei Minuten drehten die Donau Floorballer das Spiel und legten 6:5 vor. Kaufering fing sich wieder, überstand schadlos eine Strafe und drehte die Partie auf 7:6. Es ging weiter hin und her – gut fünf Minuten stand es wieder 8:8. Eine Strafe der Kauferinger nutzten die Donau Floorballer knapp drei Minuten vor Schluss zum 9:8 – und diesmal konnten die Kauferinger nicht mehr ausgleichen, sie mussten sich mit Silber begnügen.

Bereits am Samstag, 2. Juni, kann sich das Team aber für die nächste Deutsche qualifizieren, dann auf dem Großfeld. In Kaufering findet dieses Turnier ab 9.30 Uhr statt, gleich das erste Spiel bestreiten die Kauferinger gegen Leipzig, ab 12.50 Uhr treffen sie auf Dresden, ebenfalls am Start sind die Teams von Weißenfels, Stern München und Chemnitz. (mm)

