18:41 Uhr

Im Fußballspiel der Woche hoffen beide Teams auf die Wende

Plus Fußball: Der TSV Finning hinkt in der Tabelle der A-Klasse 7 hinterher. Aufsteiger Lengenfeld kämpft gegen den Abstieg.

Im Spiel der Woche treffen am Sonntag in der A-Klasse 7 zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es bisher nicht so richtig läuft. Der letztjährige Tabellendritte, der TSV Finning (13), hat zwar die meisten Treffer (32) erzielt, lässt aber zu viele Gegentore zu. Und befindet sich deshalb im Niemandsland der Tabelle. Um das Spitzenduo Breitbrunn (24) und Windach (22) nicht komplett aus den Augen zu verlieren, muss ein Dreier gegen Lengenfeld (3) her. Der Aufsteiger wiederum tut sich in seiner neuen Umgebung sehr schwer und liegt mit nur einem Sieg am Tabellenende. Wer kann also die so wichtige drei Punkte einfahren? Anpfiff am Sonntag in Finning ist um 15 Uhr.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Trotz der guten Trefferquote ist Finnings Trainer Hermann Aßfalg mit seiner Offensive nicht zufrieden. „In vielen entscheidenden Situationen, wenn wir den Sack in einem Spiel hätten zu machen können, treffen wir aus ein paar Metern das leere Tor nicht“, nennt der 55-Jährige, der Finning im zweiten Jahr trainiert, den Hauptgrund für die derzeitige Situation. Auch für die vielen Gegentreffer im Gegensatz zum Vorjahr hat der Coach eine Erklärung: „Drei meiner Verteidiger sind verletzt. Da muss man ständig umstellen und improvisieren, und das trägt natürlich nicht zu einer Stabilität in der Abwehr bei.“ Die Abgänge tun weh Auch die Abgänge von Johannes Kaindl (Karriereende) und Florian Borowski (VfL Kaufering) sind nach Aussage des bekennenden Löwen-Fans nicht zu kompensieren. „Johannes und Florian sind menschlich und sportlich nicht zu ersetzen. Wir müssen da jetzt aber durch, eng zusammenstehen und noch mehr an uns arbeiten. Dann können wir wieder nach vorne blicken“, ist Aßfalg zuversichtlich. „Gegen den Tabellenletzten müssen drei Punkte her, da beißt die Maus keinen Faden ab“, meint Aßfalg zum Schluss mit einem Schmunzeln. Fünf Punkte Abstand zum rettenden Ufer Mit nur einem Sieg aus neun Spielen liegt der Aufsteiger aus Lengenfeld am Tabellenende und hat damit fünf Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Der neue SVL-Tainer Arnold Biberger, der Sebastian Weller folgte, meint dazu: „Es war klar, dass das eine ganz schwere Saison für uns wird. Sechs Stammspieler haben uns nach dem Aufstieg verlassen. Wir befinden uns deshalb komplett im Umbruch“, so der 62-Jährige, der schon 34 Jahre lang in Lengenfeld im Vorstand tätig war – also den Verein in- und auswendig kennt. „Alle in Lengenfeld kennen die derzeitige Situation und stehen hinter der Entwicklung“, sieht Biberger große Rückendeckung im Umfeld. Nach der Winterpause stoßen eventuell vier A-Jugend-Spieler zur Mannschaft und das würde einen positiven Effekt auslösen. „Im Moment ist der Kader sehr dünn, deshalb stellt sich die Mannschaft von alleine auf. Und Konkurrenz hat bekanntlich noch nie geschadet“, meint Biberger mit einem Augenzwinkern. Arnold Biberger, der in Pürgen wohnt, sieht Finning als haushohen Favoriten und spricht von einem „kleinen Wunder“, wenn man da was mitnehmen würde. Aber man wisse ja nie. Selbst ist der Coach diesmal nicht da - er wird vom Lengenfelder „Urgestein“, Peter Wachter, vertreten. (mube)

Themen folgen