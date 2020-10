vor 33 Min.

Im Fußballspiel der Woche lässt Reichling dem TSV Rott keine Chance

Plus Im A-Klassen-Derby legt der Gastgeber Reichling einen Traumstart hin. Rott kommt dagegen nicht ins Spiel und kann auch eine Überzahl nicht nutzen.

Von Max Neuhaus

Der Derbysieger der A-Klasse 8 heißt SV Reichling: Im Spiel der Woche feierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Weller einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen den TSV Rott. Ausschlaggebend für den Sieg war neben einer tollen Anfangsphase auch die Standardstärke der Gastgeber. Damit hat die Serie von Reichlings Trainer Sebastian Weller weiter Bestand.

Das Derby zwischen dem Tabellensiebten Reichling und dem Sechsten Rott ließ nicht lange auf Höhepunkte warten. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Verteidiger Philipp Janotta nach einem Freistoß wuchtig zur frühen Reichlinger Führung einköpfte. Nur sieben Minuten später vollendete Jürgen Muhlke ein starkes Solo von Julian Dusch zum 2:0 – der Traumstart der Gastgeber war perfekt.

Reichlings Torhüter ist auf dem Posten

In der Folge versuchte Rott, mit hohem Pressing zurück ins Spiel zu finden. Die besten Chancen der Gäste in der 11. und in der 19. Minute parierte aber Michael Köpf im Tor der Reichlinger souverän. Nach 38 Minuten war es wieder Jürgen Muhlke, der nach einer Ecke humorlos zum 3:0-Halbzeitstand abschloss.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ereignisreich wie die Erste: Zunächst traf Reichling mit einem fulminanten Freistoß (47.) die Unterkante der Latte. Zehn Minuten später erzielte Andreas Wandt mit einem platzierten Abschluss in die linke untere Ecke den Anschlusstreffer für den TSV. Die Reichlinger, zuletzt mit drei Niederlagen in Serie, zeigten sich davon jedoch unbeirrt: Nur zwei Minuten später stellte Muhlke mit seinem dritten Treffer den alten Vorsprung wieder her. Erneut war eine Ecke vorausgegangen. Die Vorentscheidung gelang den Gastgebern in der 63. Minute, als Raphael Seelau mit einem Sonntagsschuss aus knapp 25 Metern das 5:1 erzielte.

Trotz einer Gelb-Roten Karte für Reichling 23 Minuten vor dem Ende gelang es dem zuletzt so formstarken TSV Rott in der Schlussphase nicht, noch einmal wirklich gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen.

Hier gibt es Bilder vom Spiel der Woche:

24 Bilder Der SV Reichling überrollt den TSV Rott Bild: Thorsten Jordan

Und Reichlings Sebastian Weller war von seinem guten Gefühl nicht getrogen worden: Auch diesmal ist er der Sieger beim Spiel der Woche - seine Serie setzt sich damit fort. Durch den 5:1-Erfolg tauschen der SV Reichling und der TSV Rott in der Tabelle der A-Klasse 8 nun die Plätze, wobei die Rotter aber noch zwei Nachholspiele zu bestreiten haben.

Reichling: Köpf, Schamper, Janotta, Mayr, Ju. Dusch, J. Seelau, Leppelt, R. Seelau, F. Quartal, Muhlke, Ch. Quartal.

Rott: Paul, A. Hofmann, Straub, Welzmiller, Botschafter, Otto, Wandt, Rankl, Rupp, L. Hofmann, Jo. Dusch.

