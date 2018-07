vor 54 Min.

Im Sommer geht es in den Kraftraum Lokalsport

Auch die Nachwuchs-Mannschaften profitieren vom neuen Sponsor clever fit

Von Margit Messelhäuser

Besser geht es nicht mehr – oder fast nicht: Die Nachwuchs-Mannschaften des HC Landsberg spielen in der kommenden Saison fast alle in der höchstmöglichen Klasse. „Das wird auf jeden Fall sehr spannend“, freut sich Thomas Blaschta, im Präsidium für den Nachwuchs zuständig.

Wie bereits berichtet, haben die Junioren den Sprung in die DNL, DivisionIII geschafft. Neben der sportlichen Qualifikation haben dabei auch die Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle gespielt. Unter anderem muss ein hauptamtlicher Trainer für zwölf Monate angestellt sein.

Jetzt haben die Landsberger Nachwuchs-Eishockey-Spieler auch einen geeigneten Kraftraum, und zwar dank Sponsor clever fit. Das Unternehmen ermöglicht es nicht nur den Spielern der ersten Mannschaft, sondern auch den Junioren und der Jugend-Mannschaft, in seinen Räumen kostenlos zu trainieren. „Das ist für uns natürlich fantastisch“, sagt Thomas Blaschta.

Auf absehbare Zeit werde es im Landsberger Sportzentrum nämlich keinen Kraftraum geben – und dieser ist gefordert, wollen die Landsberger mit den Junioren mal in die DivisionII aufsteigen, was langfristig geplant ist. Schließlich sollen sie auf einen späteren Einsatz in der ersten Mannschaft vorbereitet werden.

Jeweils in der höchstmöglichen Liga treten die Teams der Schüler, Knaben und die U11- sowie U9-Kleinschüler an. Die Jugend spielte in der vergangenen Saison eine sehr gute Bayernliga-Punktrunde und belegte am Ende hinter den Bundesliga-Absteigern Rosenheim und Straubing sowie Garmisch den vierten Platz. „Das letzte Pünktchen hat bei ihnen noch gefehlt“, sagt Thomas Blaschta.

Den Aufstieg in die Bayernliga haben dagegen die Schüler und Knaben geschafft – für beide Teams werde es eine spannende Saison, da hier die Gegner doch ganz andere Kaliber seien.

Bei einem Elternabend wurde das neue Fitnessangebot auch vorgestellt. „Unter der U17, also der Jugend, macht es noch keinen Sinn, die Spieler in den Kraftraum zu schicken“, sagt Thomas Blaschta, aber auch für die Spieler der Jugend- und Junioren-Mannschaft soll die Vereinbarung mit clever fit ein Angebot darstellen: „In erster Linie müssen die Spieler weiter mit Spaß ins Training kommen. Das Fitnesstraining bei clever fit ist eine zusätzliche Möglichkeit, wir wollen da keinen Druck ausüben.“

Diese Zusammenarbeit mit clever fit gilt auch für die erste Mannschaft der Riverkings, mit dem Vorteil, dass die Spieler jeweils in dem Studio ihr Programm absolvieren können, das für sie vom Wohnort gesehen am günstigsten liegt. „Eine feine Sache“, sagt auch Trainer Randy Neal, der sich mit seiner Mannschaft erst wieder auf dem Eis treffen wird. (mm)

Themen Folgen