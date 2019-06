vor 42 Min.

In mehreren Kategorien erfolgreich

Erfolgreich waren die Dancing Starlets des FC Scheuring (links) und die Danceaholics von Jahn Landsberg beim Turnfest-Bundesfinale in Schweinfurt.

Zwei Gruppen aus dem Landkreis treten beim Turnfest-Bundesfinale auf

Beim Turnfest-Bundesfinale in Schweinfurt waren auch zwei Tanzteams aus dem Landkreis am Start: die Dance-aholics von Jahn Landsberg und die Dancing Starlets des FC Scheuring. Beide Teams hatten sich schon im Oktober 2018 für den Wettbewerb qualifiziert.

In der Kategorie Masters traten die Landsberger an. Mit seinen zwei Auftritten im Wettbewerb Dance2u begeisterte das Team die Jury mit der Darbietung „Das Experiment“ und erreichte in der Kategorie „Adults“ den unerwarteten und sehr guten dritten Platz.

Auch bei „Dance ’n’ more“ traten die Landsberger auf. Hier wurden keine Platzierungen, sondern Prädikate vergeben. Die Danceaholics erreichten das Prädikat „sensationell“, die zweithöchste Bewertung. Die Prädikate wurden persönlich per Handschlag jeder einzelnen Tänzerin von Innenminister Joachim Herrmann überreicht. Perfekt lief ihr Auftritt auch im Wettbewerb „Showtime“, der ihnen das Prädikat „ausgezeichnet“ einbrachte. Damit landeten sie unter den besten fünf Tanzgruppen unter allen Teilnehmern.

Für die Dancing Starlets des FC Scheuring war der Dance2u-Wettbewerb ihre bislang wohl größte Herausforderung. Mit ihrem Tanz „Ausgrenzung – stoppt Mobbing“ belegten sie von 14 Gruppen in ihrer Altersklasse den sehr guten achten Rang. Noch besser lief es für sie beim „Dance’n’ more“, der ihnen den ersten Platz einbrachte – auch sie erhielten die Urkunden von Innenminister Joachim Herrmann.

Beide Gruppe waren auch bei der großen Feier auf dem Schweinfurter Marktplatz dabei und freuten sich über ihre Auftritte vor großem Publikum. (lt)

