vor 42 Min.

In zwei Klassen Pokalsieger

Die Echinger Mädchen sorgen für Aufsehen

Für Aufsehen sorgen die Volleyball-Mädchen des FSV Eching. Dieselbe Mannschaft gewann in zwei verschiedenen Altersklassen den Kreispokal. Jetzt freut man sich auf die nächste Aufgabe.

Nachdem sie vor Kurzem schon den Kreispokal der Altersklasse U18 gewonnen hatten (wir berichteten), traten die gleichen jungen Spielerinnen des FSV Eching nun in Esting an, um sich auch den U16-Kreispokal zu holen. Bei diesem Turnier startete der FSV Eching mit zwei Mannschaften. Die „Youngsters“ des FSV EchingI belegten in der Gruppenrunde den dritten Platz und schlussendlich den sechsten Platz – eine super Platzierung für die erste Pokalteilnahme.

Die „Oldies“ des FSV EchingII, die bereits U18-Kreispokalsieger waren, starteten mit zwei souveränen Zwei-Satz-Siegen gegen Haimhausen und Maisach in die Gruppenrunde. Spannend wurde das Spiel gegen den Gastgeber EstingI. Mit einer starken Aufschlagserie holten die FSV-Mädchen gleich die ersten 15 Punkte und gewannen den ersten Satz mühelos mit 25:6. Den zweiten Satz gaben die Mädchen mit 19:25 ab, wurden aber dennoch Gruppensieger.

In der Endrunde folgte ein deutlicher Sieg gegen Germering (25:8/ 25:7), der den Weg ins Finale freimachte. Und dort traf man erneut auf EstingI. Ein aufregender erster Satz mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe, der an Spannung kaum zu überbieten war, endete mit einem 25:18-Erfolg für die Echingerinnen. Im zweiten Satz hatte Esting etwas den Mut verloren, was die FSV-Mädchen auch nutzten. Sie zeigten sich auch zum Ende des Turniers noch in Topverfassung und gewannen mit 25:20 das Turnier und zum zweiten Mal den Kreisjugendpokal. Die Freude war enorm, zumal sich die Mädels damit für den Bezirksjugendpokal qualifiziert haben, der am 21./22. März ausgespielt wird. (lt)

