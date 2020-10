vor 49 Min.

Jahn Landsberg hat die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga im Blick

Plus Im Fußballspiel der Woche ist Jahn Landsberg beim Kreisliga-Spitzenreiter VfL Denklingen zu Gast. Mit einem Sieg kann sich Jahn noch Hoffnungen auf einen Aufstieg machen.

Von Bernhard Munz

Kann die FT Jahn Landsberg (31 Punkte) in der Kreisliga noch am Aufstiegs-Relegationsplatz „anklopfen“? Nach der doch überraschend deutlichen 1:5-Niederlage des Tabellenzweiten FC Penzing (37) bei Schlusslicht Aich ist der Vorsprung auf sechs Punkte geschrumpft. Seine eigenen Ambitionen kann Jahn am Sonntag im Spiel der Woche unterstreichen. Man ist nämlich beim doch recht souveränen Tabellenführer in Denklingen (42) zu Gast. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Für VfL-Coach Markus Ansorge kam die Niederlage von Penzing beim FC Aich nicht so überraschend. „So etwas kann passieren. Die Höhe des Ergebnisses war zwar nicht zu erwarten, aber die Liga ist dermaßen ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Wir haben letzte Woche gegen Moorenweis (25) auch erst in letzter Sekunde den Siegtreffer erzielt“, so der 54-Jährige, der Denklingen seit dem Sommer 2019 trainiert.

Denklingens Trainer Markus Ansorge steht fast die komplette Mannschaft zur Verfügung. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Denklingens Trainer freut sich über den Einsatz seiner Fußballer

Vom Engagement seiner „Jungs“ ist Markus Ansorge nach wie vor angetan. „Die Vorbereitung war trotz aller Widrigkeiten klasse. Die Ungewissheit, wann es endlich weitergeht, war zwar nicht besonders förderlich, aber dennoch haben durchschnittlich 16 Spieler im Training Gas gegeben“, so Ansorge, der in Peiting wohnt.

Sein Kader ist bis auf Michael Stahl, der sich einer Operation unterziehen musste, komplett. Er weiß um die Qualitäten des nächsten Gegners, „bei den Jahnlern mussten wir im Hinspiel mit 1:3 die erste Niederlage hinnehmen. Und das war völlig verdient, denn die haben das taktisch hervorragend gemacht“, so Ansorge. Er erwartet eine „harte Nuss“, möchte aber trotzdem jedes Heimspiel gewinnen. Einen Tipp wollte Markus Ansorge nicht abgeben.

Landsbergs Coach trauert zwei verschenkten Punkten nach

Mit einem Sieg und einem Unentschieden ist Jahn Landsberg in den Neustart gegangen. Dennoch ist Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser nicht ganz zufrieden. „Gegen Altenstadt haben wir zwei Punkte liegengelassen. Wenn man aber beste Chancen versiebt, ist das halt einfach so“, meint der 30-Jährige und zeigt aber auch Verständnis für sein Team. „Die Vorbereitung war eine Katastrophe. Anstelle von 18 waren maximal 13 Spieler im Training. Da ist es einfach schwierig, Taktik zu üben. Aber in diesen Klassen müssen die Jungs auch mal Urlaub machen“, so Sanktjohanser, der Jahn im März 2019 von Dominik Piotrowski übernommen hat.

Nicht zufrieden war Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser diesmal mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Mit dem Kader ist der Jahn-Coach, der selbst beim TSV Landsberg in der Landesliga gespielt hat, sehr zufrieden. „Die Ersatzbank ist hervorragend besetzt. Wenn wir auswechseln müssen, haben wir keinen Qualitätsverlust“, schaut Sanktjohanser zuversichtlich auf das Spitzenspiel. Er schätzt die Erfahrung von VfL-Trainer Markus Ansorge und kennt die Qualitäten der Denklinger. Dennoch möchte er unbedingt die drei Punkte holen, um in der Tabelle ganz oben dranzubleiben. Einen Tipp wollte auch er nicht abgeben.

