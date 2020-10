vor 21 Min.

Jahn siegt im Derby

Landsberg tut sich gegen Weil schwer

Fünf Spiele – fünf Siege: Beim VfL Denklingen ist man nach dem Neustart hoch zufrieden. Durch den deutlichen 3:0-Erfolg beim SC Fürstenfeldbruck marschiert die Elf von Trainer Markus Ansorge in der Tabelle weiter vorneweg. Dabei war der Gastgeber mit den drei Gegentoren noch gut bedient, denn Denklingen kreierte sich zahlreiche Chancen und war deutlich überlegen. Bitter allerdings für den VfL: „Andreas Schießl wurde bei einem Foul verletzt, wir vermuten einen Bänderriss“, sagt Ansorge. (mm)

Am Ende zählen für Armin Sanktjohanser nur die Punkte. Mit 2:1 hat sich Jahn Landsberg im Derby gegen den FC Weil durchgesetzt. Wobei Jahn zunächst gar nicht ins Spiel fand. „Weil hat den Bus vor dem Sechzehner geparkt und wir sind nicht durchgekommen“, beschreibt der Jahn-Coach die erste Hälfte, in der Weil die 1:0-Führung erzielte. Nach der Pause stellte Sanktjohanser dann um, und das zeigte Wirkung. „20 Minuten haben wir gut gespielt“, sagt er – über den Rest will er gar nicht reden – später würden schließlich auch nur die Punkte zählen. (mm)

Spannend machte es der FC Penzing zu Hause gegen Bernbeuren. „Nach der 2:0-Führung dachte ich eigentlich, das Spiel wäre entschieden“, so Trainer Jürgen Lugmair. Doch die Bernbeurer glichen noch mal aus. Den Weckruf für den FCP schaffte Moritz Sedlmaier mit einer starken Einzelleistung und dem Treffer zum 3:2. Hinten raus ließen bei beiden Teams die Kräfte nach, den Sieg ließ sich Penzing aber nicht mehr nehmen. (luj)

Jahn LL - Weil 2:1; Tore: 0:1 Greinwald (21.), 1:1 Wilhelm (58.), 2:1 Baumgartl (67.).

SC FFB - Denklingen 0:3; Tore: 0:1 Rambach (24.), 0:2 S. Ried (51.), 0:3 Schießl (55.).

Penzing - Bernbeuren 4:3; Tore: 1:0 Wille (18.), 2:0 Noder (54.), 2:1 A. Natzeder (65.), 2:2 A. Natzeder (71.), 3:2 Sedlmaier (83.), 4:2 Noder (89.), 4:3 Schmölz (92.).

