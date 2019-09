00:05 Uhr

Jahnler meckern zu viel

Denklingen baut seinen Vorsprung weiter aus

Etwas Anlaufschwierigkeiten hatte der VfL Denklingen in Aich, ehe der 3:1-Sieg unter Dach und Fach war. So bestimmte der VfL zwar die erste Halbzeit, die Führung erzielten aber die Gastgeber. „Das war nicht unverdient, denn wir fanden kein Mittel, die gut gestaffelte Abwehr zu knacken“, so VfL-Coach Markus Ansorge. Nach der Pause stellte er um und das zeigte Wirkung. Schnell fiel der Ausgleich durch Michael Stahl und er erzielte nach einem herrlichen Spielzug auch die Führung. „Anschließend haben wir viele Chancen vergeben“, so Ansorge, doch VfL-Keeper Seifert entschärfte die letzten Aicher Angriffe.

Denklingen gewinnt damit vorerst ein wenig Sicherheit, denn Penzing verpasste es, wieder auf einen Punkt auf den Tabellenführer anzuschließen. Lediglich zu einem 2:2 reichte es gegen die Gäste aus Altenstadt. Der FCP startete dominant, konnte aber zwei Konter nicht verteidigen. „Wir haben es nicht geschafft, defensiv kompakt zu stehen. Das war der Knackpunkt“, so Abteilungsleiter Peter Rief. Nach der Pause gelang es dem FCP dann nicht mehr, erneut Druck aufzubauen.

Eine turbulente Partie hielt in Peiting keine Überraschung für die Gäste bereit. Weil hatte die erste Großchance, dann übernahmen die Hausherren. Viel zu leicht ließ sich die Weiler Abwehr aushebeln, so lief man schnell einem verdienten 0:3-Rückstand hinterher. Coach Martin Geier stellte um, und das zahlte sich aus: Nach dem Anschlusstreffer war Weil am Drücker. Peiting konterte stets gefährlich und mit dem 4:1 schien die Partie gelaufen. Im Gegenzug fiel der schönste Treffer des Tages, ein herrlicher Schlenzer von Alex Hafner landete im Kreuzeck. Peiting war verunsichert, nach dem 3:4 fiel sogar der Ausgleich für Weil, der zu Recht wegen Abseits nicht gegeben wurde. So machte die Heimelf per Konter den Sack zu. Mut macht auf Weiler Seite trotzdem die tolle Aufholjagd.

Ebenfalls nichts zu holen gab es für Jahn Landsberg zu Hause gegen Bernbeuren. Zwar war die Partie umkämpft, mit vielen Gelben und je einer Gelb-Roten Karte, am Ende mussten sich die Jahnler aber torlos mit 0:3 geschlagen geben. „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und mehr gemeckert als Fußball gespielt“, erklärt Trainer Armin Sanktjohanser die Niederlage. „Bernbeuren hatte im ganzen Spiel vier Torschüsse und hat drei Tore gemacht. Wir haben uns über 90 Minuten keine echte Chance erspielt.“ Mit einem Sieg hätten die Landsberger auf einen Punkt an Tabellenplatz drei anschließen können.

Aich - Denklingen 1:3; 1:0 Friedrich (24.), 1:1 Stahl (47.), 1:2 Stahl (53.), 1:3 Karg (63.)

Peiting - Weil 5:3; 1:0 Hertl (15.), 2:0 Enzmann (20./FE), 3:0 Haser (23.), 3:1 Greinwald (36.), 4:1 Wörle (61.), 4:2 Hafner (63.), 4:3 Greinwald (67.), 5:3 Hertl (78.)

Jahn Landsberg - Bernbeuren 0:3; 0:1 Schmölz (14.), 0:2 Natzeder (59.), 0:3 Boos (86.); Gelb-Rot: Süß (73., FTJL), Glatzel (83., TSVB)

Penzing - Altenstadt 2:2; 1:0 Schneider (14.), 1:1 Greger (40., ET), 1:2 Yapici (44.), 2:2 Nichelmann (74.)

