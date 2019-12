vor 3 Min.

Jüngstes Team siegt

Hurlachs Damen sind Allgäu-Meister

In Mindelheim ging es für die Fußballerinnen um den Titel des Allgäuer Futsalmeisters und die Qualifikation für die schwäbische Meisterschaft am 6. Januar. Überraschend holte sich das jüngste Team aus Hurlach den Titel und darf sich nun mit den großen Mannschaften des Bezirks Schwaben messen.

Gleich im ersten Spiel mussten die Hurlacher Damen gegen den Turnierfavoriten Dietmansried ran. Schon nach wenigen Minuten ging Hurlach durch Linda Ulsamer in Führung. Es zeigte sich, dass man mithalten kann, trotz des Ausgleichs kurz vor Schluss.

Im zweiten Spiel ist der Knoten endgültig geplatzt und der SV Egg wurde mit einem 4:0 geschlagen. Besonders Abwehrchefin Jacqueline Löser überzeugte dabei mit zwei Treffern. Gegen den Gastgeber Auerbach geriet man zum ersten Mal in Rückstand. Mit einer Tempoverschärfung gelang jedoch Melissa Schmid schnell der Ausgleich. Wenig später erzielte Bianca Vogel die Führung, und kurz vor Schluss erhöhte Linda Ulsamer auf 3:1. Damit würde ein Sieg gegen den SV Egenthal den Turniersieg bringen. Etwas angespannter ging man somit in diese Partie. Nach dem erlösenden 1:0, wieder durch Bianca Vogel, spielte man die Führung jedoch souverän über die Zeit und tritt damit bei der Schwäbischen an. (lt)

