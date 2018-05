vor 19 Min.

Juhasz und Curmann bleiben Lokalsport

Zwei Routiniers sagen den Riverkings zu

Die nächsten Vertragsverlängerungen gibt es bei den Landsberg Riverkings: Marcel Juhasz und Sven Curmann werden auch in der neuen Saison für den HCL auflaufen. Marcel Juhasz geht bereits in seine vierte Saison bei den Landsbergern. Der 35-jährige Stürmer ist auch für das Training beim Eishockey-Nachwuchs des HCL verantwortlich und erzielte in der vergangenen Punktrunde 37 Scorerpunkte, dabei glänzte er als Vorbereiter mit 28 Assists. Er erzielte dabei den drittbesten Wert aller Landsberger Spieler, obwohl er verletzungsbedingt nur 26 Partien bestreiten konnte.

Bereits die fünfte Saison ist es für Sven Curmann. Der gebürtige Landsberger zählt in der Verteidigung zu den Stützen der Riverkings. Auf 17 Scorerpunkte brachte es Curmann in der vergangenen Saison, allerdings gelang ihm in der Punktrunde kein Treffer – den, oder diese kann er in der kommenden Saison nachreichen.

Inzwischen stehen auch die Mannschaften fest, die in der Bayernliga an den Start gehen werden: Neben den „alten“ Bayernligisten ESC Dorfen, TSV Erding, EV Füssen, ESC Geretsried, Passau Black Hawks, dem EV Pegnitz, TSV Peißenberg und der EA Schongau treffen die Riverkings auch auf die Landesliga-Aufsteiger EHC Klostersee, EC Bad Kissingen, ERV Schweinfurt und EHC Königsbrunn, aus der Oberliga ist der TEV Miesbach abgestiegen.

Diskussionen hatte es über die Anzahl der Kontingentspieler in der kommenden Bayernliga-Saison gegeben, inzwischen soll es zu einer Einigung auf maximal zwei Ausländer gekommen sein.

Bislang gibt es aber weder einen Spielplan noch den genauen Modus, das hänge mit dem SC Riessersee zusammen, berichtet Joachim Simon vom HC Landsberg: Zunächst wollten die Garmischer aus wirtschaftlichen Gründen die DEL2 in Richtung Oberliga verlassen, inzwischen soll der SCR aber parallel zur Oberliga auch die Lizenzunterlagen für die DEL2 und eingereicht haben. (mm/Archivfotos: leit)

