vor 20 Min.

Junioren treffen nicht

HCL-Nachwuchs kämpft verbissen

Licht und Schatten gab es für den Nachwuchs der Landsberg Riverkings. Die Eishockey-Teams spielten zum Teil sehr ansehnlich, belohnten sich aber nicht für ihren Aufwand und Einsatz.

In Schwenningen mussten sich die Junioren mit 1:4 geschlagen geben. Vor allem im ersten Drittel vergaben die Landsberger zu viele Chancen und lagen 0:1 hinten. Schwenningen wirkte zwar spielerisch ansehnlicher doch Landsberg kämpfte um jeden Meter.

Das erste Tor gelang den Riverkings aber erst im letzten Drittel durch Noah Gaisser (51.) zum 1:3. Danach drängten die Riverkings, aber das 4:1 (55.) sorgte für die Entscheidung.

Wie schon in Mannheim gab es für die Jugend auch zu Hause gegen der ERC einen Sieg und eine Niederlage. Nach dem Krimi im ersten Spiel, das die Riverkings mit 5:3 gewannen, folgte ein nicht minder spannendes Match, das denkbar knapp mit 4:5 an Mannheim ging. Im ersten Spiel bestimmte der HCL über weite Strecken die Partie, konnte sich jedoch bis in die Schlussphase hinein nicht entscheidend absetzen. Eine Fünf-Minuten-Strafe (55.) nutzten die Landsberger zu den beiden Siegtreffern. Für den HC Landsberg trafen: Schellenberg, Stojicic, Mosler, Müller und Weber.

Im zweiten Spiel verbrachten die Gäste weniger Zeit auf der Strafbank und nutzten erfolgreich ihre Überzahlspiele. Es entwickelte sich abermals ein rasantes, bis zum Schluss spannendes Match mit dem glücklicheren Ende für Mannheim. Für den HC Landsberg trafen: Schadel, Miedl, Merkle, Hanke. (lt)

U15: AEV - HCL 3:4

U13: HCL A - Kaufbeuren 5:4 n.P.

