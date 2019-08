vor 23 Min.

Kann Kinsau gleich nachlegen?

Während des Spiels gegen Eching gab es für Kinsau noch Wasser – nach dem Sieg gegen den FSV könnten auch alkoholische Getränke ausgegeben worden sein. Jetzt gilt es, den Schwung mitzunehmen, wenn es am Sonntag zu Schwabbruck/Schwabsoien geht.

Ob dem SVK der Sieg gegen Eching Auftrieb gegeben hat, wird sich gegen Schwabbruck/Schwabsoien zeigen. Utting will seine makellose Bilanz bei Verfolger PeitingII verteidigen. Fuchstal muss erst mal ohne Trainer auskommen

Von Karlheinz Fünfer

Das geht diesmal aber rasch: Nach drei Runden besitzen von den Landkreisteams in der Kreisklasse 4 und den A-Klassen nur noch Dettenschwang und Scheuring eine weiße Weste. Eine Handvoll Mannschaften aus dem Landkreis wartet noch auf den ersten Punkt. Vor allem einige Neulinge tun sich schwer, eine Stufe höher Tritt zu fassen.

Kreisklasse 4

Auch nach der ersten Echinger Niederlage bleibt Rang eins am Ammersee. Nachfolger Utting (7) fährt mit der makellosen Torbilanz von 9:0 Treffern als neuer Tabellenführer zum Hit beim punktgleichen und ebenfalls noch unbesiegten Peiting II (7). Die Echinger haben jetzt erst mal Zeit, die Niederlage zu verdauen – ihre Partie gegen RaistingII wurde auf den 2. Oktober verlegt.

In der Spitzengruppe mit dabei ist auch die Reserve des TSV Landsberg als Tabellendritter. Sie muss sich in Hohenfurch (4) auf einen kampfkräftigen Aufsteiger einstellen, der Igling mit 3:0 besiegt hat. Für den SVI hatte es unter der Woche den nächsten Rückschlag gegeben: Man musste sich Unterdießen mit 1:2 geschlagen geben. Dass der Knoten mit dem ersten Sieg jetzt geplatzt ist, wollen Kinsau (3) bei Schwabbruck/Schwabsoien (4) und Fuchstal (3) beim abgestürzten Neuling Schondorf (3) beweisen. Vor allem für die Fuchstaler wird dies eine schwierige Partie werden, haben sie doch relativ überraschend ihren Trainer Sven Kresin verloren (siehe Seite 34).

A-Klasse 1

Alles spricht im Nordderby für die Gäste aus Prittriching (7). Der SVP hat als neuer Spitzenreiter bislang noch keinen Gegentreffer zugelassen und im Vorjahr zwei Mal mit 3:0 gegen Walleshausen die Oberhand behalten. Den Hausherren ist dagegen der Saisoneinstand mit einem 0:2 beim Neuling Hechendorf gründlich misslungen – jetzt treffen die beiden im Spiel der Woche aufeinander. Mit einem Heimsieg über das zuletzt arg zerrupfte Oberweikertshofen III (3) führt für Geltendorf (4) der Weg zurück in die Spitzengruppe.

A-Klasse 5

Nach dem mageren 0:0 gegen Sees-haupt trifft Dießen (4) in Tutzing (1) erneut auf ein siegloses Kellerkind. Nur mit einem Sieg geht es wieder in die obere Tabellenhälfte.

A-Klasse 7

Die Mannschaft der Stunde ist zweifelsohne Dettenschwang (9). Im Vorjahr erst aus der B-Klasse zurückgekehrt, landete es zum Saisonstart drei überzeugende Siege. In Greifenberg (6) trifft es als Spitzenreiter auf einen Gegner mit bislang zwei Gesichtern: auswärts hui mit zwei Siegen, zu Hause pfui mit einer 0:7-Pleite. Auch den Rangzweiten Windach (7) hat man schon lange nicht mehr so weit oben gesehen. Der Lokalrivale Hofstetten steht dagegen noch mit leeren Händen da. Im Tagesschlager streiten sich Erpfting (6) und Scheuring (6) um eine aussichtsreiche Rolle in der Spitzengruppe. Der selbst ernannte Titelanwärter Schwabhausen (3) muss nach der peinlichen Pleite bei Wildsteig/Rottenbuch II gegen Breitbrunn (6) erst einmal wieder auf die Beine kommen. Den Sensationssieger Wildsteig/Rottenbuch (3) darf Gastgeber Issing (4) nicht unterschätzen.

Noch kein Bein auf den Boden gebracht haben nach dem Wiederaufstieg die punktlosen Neulinge Lengenfeld und Türkspor Landsberg. Doch auch bei den beiden Gegnern Penzing II (2) und Finning (3) läuft es noch nicht nach Wunsch.

A-Klasse 8

Noch sind Rott (3) und das punkt- und torlose Ingenried weit von ihren vorjährigen Plätzen in der Spitzengruppe entfernt. Gastgeber Ingenried sitzt sogar am Tabellenende, hatte dem TSV in der vergangenen Saison allerdings vier Zähler abgenommen.

Erneut einen starken Heimauftritt benötigt Reichling gegen Schongau (3), um mit einem Erfolg wieder ins Mittelfeld zu kommen.

A-Klassen Augsburg

Hurlach (4) ist als Dritter in der A- Süd nach zwei Spieltagen bereits in seiner Wunschregion angelangt. Dort auch zu bleiben, wird bei der Reserve von Türkgücü Königsbrunn (2) nicht leicht. Im Vorjahr reichte es in den beiden Begegnungen nur zu einem einzigen Punkt gegen die Gastgeber.

Fahrt aufnehmen sollte die Reserve des VfL Kaufering (1) bei ihrer zweiten Partie gegen Aufsteiger Lagerlechfeld II, das sich zum Einstand noch nicht reif für die höhere Klasse zeigte.

Den dritten Anlauf zum ersten Punktgewinn in der A-Klasse Mitte nimmt der Aufsteiger SG Obermeitingen. Der Gastgeber Kissing II will allerdings nach seinem Abstieg sofort wieder zurück in die Kreisklasse.

Themen Folgen