Kann sich Scheuring aufrappeln?

In den vergangenen Spielen gab es für Scheuring nichts zu holen. Das soll sich am Wochenende gegen Fuchstal ändern.

Im Spiel der Woche will der FC Scheuring die Negativserie gegen Fuchstal beenden. Es ist für beide Teams ein richtungsweisendes Duell.

Betrachtet man nur die vergangenen Spieltage, kann es im Duell zwischen Scheuring und Fuchstal eigentlich nur einen Sieger geben: Die Fuchstaler gewannen nämlich ihre vergangenen fünf Spiele, wohingegen Scheuring sechs Mal in Folge verloren hat. Sich im Spiel der Woche aber einfach zu ergeben, kommt für die Hausherren deswegen aber keinesfalls infrage. Beide Mannschaften stecken im Abstiegskampf der Kreisklasse und treffen nun aufeinander. Der Tabellenelfte SV Fuchstal möchte den direkten Klassenerhalt schaffen. Der Rückstand beträgt aktuell vier Punkte bei noch vier ausstehenden Spielen. Für den Vorletzten der Liga Scheuring geht es derweil darum, den direkten Abstieg zu vermeiden. Drei Punkte Rückstand weisen sie derzeit auf den Relegationsplatz auf, den Raisting II belegt. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr.

Zeitweise acht Stammspieler verletzt

Michael Stengelmair, Trainer des FC Scheuring, ist optimistisch, dass seine Mannschaft die Niederlagenserie beenden kann. „Wir hatten zeitweise acht verletzte Stammspieler und mussten mit Aktiven aus der Zweiten und von den Altherren auffüllen. Die Lage hat sich aber wieder entspannt. Michael Drexl und Sebastian Thoma sind nach Verletzungen zurück und wahrscheinlich einsetzbar.“ Was Stengelmair auch zuversichtlich stimmt, ist, dass die Leistung in den vergangenen Spielen trotzdem gepasst habe. „Wir waren in mehreren Partien gleichwertig, standen hinten auch gut, aber haben einfach zu wenig Tore erzielt und deswegen verloren.“ Für das Heimspiel gebe es nur eine Devise: Ein Sieg ist Pflicht und entsprechend werde seine Mannschaft die Partie auch angehen. Stengelmair weiß aber auch um den Lauf des Gegners. „Der Wechsel zu dem erfahrenen Fußballer und Trainer hat viel frischen Wind in Fuchstal reingebracht.“

Fuchstals Trainer Sven Kresin hat unter anderem für Schweinfurt und Erfurt in der 2. Liga gespielt und hat zudem Landsberg und Oberweikertshofen in der Landesliga als Trainer betreut. Kresin ist mit den Leistungen seiner Mannschaft zufrieden. „Die Mannschaft hat zueinandergefunden. Die Abwehr steht besser und das Mittelfeld ist strukturierter. Davon profitieren unsere Stürmer und wir schießen mehr Tore“, sagt der 42-Jährige. Im Saisonendspurt rechnet er sich durchaus Chancen aus, den direkten Klassenerhalt noch zu schaffen. „Wir spielen noch gegen drei direkte Konkurrenten und Tabellenführer Weil. Wenn wir an uns glauben und unsere Leistung bringen, ist es möglich.“

Fuchstals Trainer warnt vor Übermut

Kresin warnt aber vor Übermut. „Man hat ein bisschen das Gefühl, dass alle erwarten, dass wir da hinfahren und Scheuring abschießen. So leicht wird es allerdings mit Sicherheit nicht.“ (chmü)

