Kaufering gefordert

Am Sonntag müssen die Red Hocks Kaufering (rote Trikots) in Berlin antreten und wollen die Punkte mitnehmen.

Die Floorballer müssen am Sonntag in Berlin ran. Was das Team erwartet

Am Sonntag steht das erste Auswärtsspiel für die Red Hocks Kaufering in der Floorball-Bundesliga an. Sie müssen bei den Berlin Rockets an, die vergangenes Jahr noch unter dem Namen BAT Berlin am Spielbetrieb teilgenommen hatten. Damit die Raketen nicht zünden, wollen die Kauferinger am Sonntag alles in die Waagschale werfen und die drei Punkte nach Bayern mitnehmen. Damit dies gelingt, wurde in der abgelaufenen Trainingswoche an Feinheiten gearbeitet, um das Spiel weiter zu verbessern. Personell kann Coach Markus Heinzelmann fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich auf Verteidiger Marco Tobisch, Christian Brücklmayr und den langzeitverletzten Maximilian Falkenberger muss er verzichten. Doch der Kader ist breit genug, um die Ausfälle kompensieren zu können.

Mit Berlin haben die Red Hocks eine Mannschaft vor der Brust, die über eine sehr gute Verteidigung verfügt. In der vergangenen Spielzeit stellten die Hauptstädter eine der besten Offensivabteilungen der Liga. „Berlin verfügt über ein sehr starkes Kollektiv und es ist immer schwer, aussichtsreiche Torchancen zu kreieren“, so Heinzelmann. Die vergangenen Partien zwischen beiden Teams waren selten torreich und so wird vermutlich auch am Sonntag wieder die Mannschaft die Partie gewinnen, die weniger Fehler in der Defensive macht.

Anders als die Red Hocks konnte Berlin bereits am ersten Spieltag den ersten Punktgewinn verbuchen. Das Team unterlag beim Aufsteiger Bonn mit 5:4 nach Verlängerung. Kurz vor Spielende lagen die Hauptstädter mit 4:2 zurück, doch ein Doppelschlag in der 58. Minute rettete Berlin in die Verlängerung.

Inzwischen wurde die zweite Pokalrunde ausgelost. Nun greifen auch die Bundesligisten ein. Den Red Hocks wurde der Regionalligist Tübingen Sharks zugelost. (lt)

