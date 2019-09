vor 21 Min.

Kaufering geht zweimal leer aus

Red Hocks bleiben Schlusslicht der 1. Bundesliga

Die Kauferinger Floorballer warten weiter auf den ersten Erfolg in der 1. Bundesliga. Auch am Doppelspieltag gab es für die Mannschaft des Trainer-Duos Heinzelmann/Huber keine Punkte. Zu Hause musste man sich Chemnitz deutlich mit 4:14 geschlagen geben, in Schriesheim folgte am Sonntag eine bittere 5:8-Niederlage.

Gegen Chemnitz war für die Red Hocks zu Hause nicht viel zu holen. Zwar gingen die Gastgeber durch Martin Rieß und Daniel Falkenberger schnell in Führung, aber mit einem Doppelschlag in der 9. Minute sorgte Chemnitz für den Ausgleich und legte im ersten Abschnitt noch vier Treffer nach. Jede kleine Unachtsamkeit in der Abwehr der Red Hocks wurde ausgenutzt, während die Gastgeber selbst mit ihren Chancen zu fahrlässig umgingen. Im zweiten Drittel kam Hoffnung auf, als Tobis Hutter in Überzahl auf 3:6 verkürzte, doch dann war nur mehr Chemnitz an der Reihe und sorgte mit dem 10:3 vor dem letzten Abschnitt für die Vorentscheidung. Im letzten Drittel traf erneut Hutter, doch die 4:14-Niederlage zeigt das Kräfteverhältnis.

Ganz anders in Schriesheim. Kaufering führte nach dem ersten Abschnitt durch Treffer von Eckebrecht, Wipfler und Hutter mit 3:1 und baute den Vorsprung im Mitteldrittel zunächst auf 4:1 aus. Dann allerdings gelang den Gastgebern innerhalb von sechs Minuten der Ausgleich, und 40 Sekunden vor der zweiten Pause ging Schriesheim erstmals in Führung.

Kaufering behielt die Nerven, glich durch Marco Tobisch im letzten Abschnitt aus, geriet in Unterzahl in der 51. Minute aber wieder ins Hintertreffen. In der letzten Minute setzte man alles auf eine Karte, nahm den Keeper für einen weiteren Feldspieler raus, doch Schriesheim nutzte die Chance und traf zum 7:5, das Tor zum 8:5 spielte dann keine Rolle mehr.

Jetzt haben die Kauferinger bis zum 26. Oktober Zeit, sich auf das nächste Heimspiel gegen Holzbüttgen vorzubereiten. Die Gäste stehen mit bislang einem Sieg in der Tabelle nur einen Platz über den Kauferingern. (mm)

