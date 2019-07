vor 26 Min.

Kauferinger Floorballer verpflichten Nachwuchstalent

Der 18-jährige Angreifer Moritz Leonhardt wechselt aus München an den Lech

Die Bundesligamannschaft der Red Hocks Kaufering ist vor zwei Wochen wieder ins Training für die neue Saison eingestiegen. Mit dabei war zum Auftakt ein neues Gesicht: Angreifer Moritz Leonhardt, der in der nächsten Saison die Offensive der Roten verstärken soll. Der 18-Jährige wechselt von Zweitliga-Absteiger FC Stern München an den Lech.

Dass der variabel einsetzbare Angriffsspieler trotz seines jungen Alters im Herrenbereich bereits Fuß gefasst hat, konnte er in der abgelaufenen Saison unter Beweis stellen. Wenngleich er den Abstieg des FC Stern nach nur einem Jahr aus der 2. Bundesliga Süd/Ost zurück in die Regionalliga nicht verhindern konnte. Ihm gelangen immerhin 33 Scorerpunkte – 20 Tore und 13 Vorlagen. Trotz Moritz Leonhardts starker Ausbeute reichte es für die Münchner hauchdünn nicht zum Klassenerhalt.

Schon im vergangenen Sommer, verrät der 18-Jährige, habe er mit einem Wechsel nach Kaufering zu den Red Hocks geliebäugelt. Weil er aber gerade erst von einem Auslandsjahr aus Neuseeland zurückgekehrt war und sein Heimatverein, dem er sich 2011 angeschlossen hatte, erstmals das Abenteuer 2. Bundesliga wagte, blieb er vorerst in der Landeshauptstadt. „Im Laufe der Saison ist mir aber immer klarer geworden, dass ich den nächsten Schritt machen will“, erzählt der Stürmer. Er freue sich deshalb „riesig“ auf die neue Herausforderung in Kaufering“.

Mit seinen Teamkollegen will er Erfolge feiern und auch außerhalb des Spielfeldes Spaß haben. Auf eines freut er sich in seiner neuen Floorball-Heimat am Lech besonders: „Ich habe schon früher die grandiose Kulisse und Anfeuerung der Fans bei Heimspielen in Kaufering bewundert. Ich hoffe, dass dies weiterhin so bleibt“, sagt der Neuzugang, der in seiner Premierensaison in Deutschlands höchster Spielklasse mit der Rückennummer 98 auflaufen wird.

Leonhardts Lebensmittelpunkt wird aber auch weiterhin München bleiben. An der FOS in Haar ist er Schüler im Bereich Gesundheitswissenschaften, außerdem trainiert er die Jugend des FC Stern München. Auch neben dem Floorball-Feld ist ansonsten beim 18-Jährigen viel Sport angesagt: „Ganz egal, ob Volleyball oder Handball, ich bin immer dabei“, sagt Leonhardt und schmunzelt. (lt)

