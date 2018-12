Kauferings Floorballer machen die Sensation perfekt

vor 55 Min.

Red Hocks holen gegen den Tabellendritten Wernigerode drei Punkte. Ein Tor war ganz besonders.

Von Margit Messelhäuser

Was war das denn für ein Spiel? Mit 11:8 gewinnen die Red Hocks Kaufering einen Tag vor Heilig Abend gegen den Tabellendritten Wernigerode. Und das hoch verdient. Nur in den ersten zehn Minuten waren die Gäste überlegen, doch dann wurden die Kauferinger mutigen – und belohnten sich selbst für diesen Einsatz. Mit den drei Zählern gelingt den Gastgebern in der Tabelle der Sprung auf Platz sechs, und der würde den direkten Klassenerhalt bedeuten.

Werbung für den Sport

Es war ein Feuerwerk, das beide Mannschaften von über 370 Zuschauern abbrannten und Werbung für Floorball. Schnell, schöne Kombinationen, Spannung bist zu den letzten Minuten und herrliche Tore. Eines davon war so außergewöhnlich, dass es Ricardo Wipfler zum Spieler des Abends machte, obwohl Tobias Hutter mit vier Treffern eigentlich in dieser Wertung kaum zu schlagen war. Aber war Wipfler da beim 10:7 in der 53. Minute zeigte, „das habe ich noch nie in fünf Jahren Bundesliga gesehen“, sagte auch Stadionsprecher Michael Drummy Riedl. Denn eigentlich war Wipfler bei diesem Konter gestürzt, rappelte sich in sekundenschnelle wieder auf, nahm den Gegner den Ball ab und versenkte aus unmöglichem Winkel – unglaublich und die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Starker Beginn von Wernigerode

In dem es zunächst nicht nach einem Punktgewinn für die Kauferinger aussah, denn Wernigerode wurde seiner Favoritenrolle gerecht, führte nach nur einer Minute 1:0 und dem Ausgleich durch Dennis Häringer (4.) folgten gleich zwei weitere Gästetreffer. Erst das 2:3 durch Tobias Hutter (10.) brachte die Gastgeber wirklich ins Spiel. Jetzt wurden schöne Spielzüge gezeigt, die Gäste früh gestört und so fiel noch vor der ersten Pause der Ausgleich durch Marco Tobisch.

Maximilian Falkenberger brachte die Red Hocks im zweiten Drittel in Führung (22.), aber die hielt nur eine Minute. Es ging flott hin und her mit tollen Torhüterparaden auf beiden Seiten. In der 27. legten wieder die Gäste vor – Hutter traf noch in derselben Minute zum 5:5. Und auch die erneute Führung von Wernigerode glich Hutter aus – mit dem 6:6 ging es ins letzte Drittel.

Das vierte Tor von Tobias Hutter

Und da ging es Schlag auf Schlag: Dem 7:6 und 8:6 durch Hutter und Tobisch folgte zwar das 7:8, dann folgte Wipflers Doppelschlag zum 9:7 und eben das 10:7 (53.). Schon fünf Minuten vor Schluss nahm Wernigerode seinen Keeper vom Feld – das nutzte Dominik Stork zum 11:7 (58.), sodass der letzte Gästetreffer, Sekunden vor Schluss nicht mehr von Bedeutung war. Für die Red Hocks kann Weihnachten kommen.

