23.11.2019

Kellerduell steht an

HSB ist in Burghausen gefordert

Für die Landsberger Basketballer gab es in dieser Saison in der Bayernliga bislang sehr wenig Grund zur Freude: Vorletzter mit nur zwei Punkten aus sechs Partien. Dennoch sei die Laune vor der Partie am Sonntag in Burghausen gut, versichert Mannschaftsbetreuer Horst Geiger. Das habe man auch im Training diese Woche gesehen. „Wir haben bislang fast nur gegen die Topteams der Liga gespielt. Wichtig sind die kommenden Partien. Wenn wir da drei von vier gewinnen, sind wir Weihnachten im oberen Tabellendrittel. Tatsächlich ist die Liga zweigeteilt. Oben haben sich fünf Mannschaften abgesetzt und Kaufbeuren (Platz sechs) und Landsberg (Platz zehn) trennen nur zwei Punkte.

Ryan Broker, Trainer der HSB Landsberg, kann für die Partie gegen den Tabellennachbarn Burghausen auf alle Spieler zurückgreifen, sodass er sich nach dem Abschlusstraining am heutigen Freitag noch überlegen muss, welche zwölf Spieler er mitnehmen will. Die Lechstädter stehen am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes vor einer großen Herausforderung. Burghausen verfügt nämlich über viele sehr große Spieler. Einer von ihnen ist sogar 2,16 Meter groß. Auch ihr Topscorer ist zwei Meter groß und erzielt im Schnitt 26 Punkte. Die Landsberger sind gespannt, ob er auflaufen wird. „Von den sieben Partien, die Burghausen schon bestritten hat, war er vier Mal dabei“, informiert Geiger. Er warnt zudem vor dem quirligen Aufbauspieler, der es im Schnitt auch auf 16 Punkte bringt. „Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir gewinnen werden“, sagt der Betreuer. (chmü)

