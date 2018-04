Kinsau sorgt für die Überraschung

vor 60 Min.

In Unterdießen hat man den abstiegsgefährdeten Gast wohl unterschätzt. Das wirft den SVU im Kampf um die Aufstiegplätze zurück.

Von Bernhard Munz

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Mit einer großartigen kämpferischen Leistung entführte der abstiegsbedrohte SV Kinsau trotz großer personeller Probleme mit einem völlig verdienten 2:1-Sieg drei wichtige Punkte aus Unterdießen. Der SVU dagegen versäumte es, aufgrund einer über lange Zeit desolaten Leistung, bis auf vier Punkte an die Aufstiegsrelegationsplätze heranzukommen.

Das Spiel nahm trotz hoher Temperaturen sofort an Fahrt auf. Doch nicht die hoch favorisierte Heimelf aus Unterdießen kam zu Chancen, sondern der stark dezimierte Gast aus Kinsau hätte in der Anfangsphase in Führung gehen können, ja eigentlich müssen. So tauchte der sehr agile Kinsauer Stürmer Andreas Köppl gleich zweimal allein vor dem Unterdießener Tor auf. Doch in der 8. Minute vergab er überhastet und ein paar Minuten später scheiterte er am klasse reagierenden SVU-Keeper Tobias Wiedemann.

Kinsauer Abwehr steht sicher

Danach hatte die Heimelf mehr Ballbesitz, fand aber kein Mittel, den Abwehrriegel der Kinsauer zu knacken. Aus dem Spiel heraus lief bei Unterdießen nicht viel, weil auch der letzte Einsatz fehlte. So sorgte lediglich ein Freistoß von Michael Müller für Gefahr. Doch der sehr sichere Kinsauer Keeper Simon Hartmann lenkte den gefährlichen Aufsetzer mit den Fingerspitzen gerade noch um den Pfosten (39.). So schickte der sehr gute Schiedsrichters Tobias Dikkaya (Germaringen) die Teams torlos in die Kabine.

Scheiterte der Kinsauer Andreas Köppl in der ersten Halbzeit noch zweimal freistehend, machte er es in der 50. Minute als Vorbereiter besser. Über die rechte Seite setzte er sich klasse durch, und seine Hereingabe brauchte sein Stürmerkollege Maximilian Meissner nur noch zum 1:0 über die Linie zu drücken. Acht Minuten später trug sich Köppl dann selber in die Torschützenliste ein. Nach Zuspiel von SVK-Kapitän Roman Schilcher konnte Köppl den Ball völlig ungestört annehmen und schlenzte diesen dann aus gut 25 Metern zum 2:0 ins Unterdießener Gehäuse. Danach war die Heimelf bemüht, aber alles wirkte eher halbherzig.

Ein Freistoß sorgt für Spannung

So brauchte es einen Freistoß, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Michael Müller zirkelte die Kugel aus dem Halbfeld an den langen Pfosten, und Christian Sporer köpfte zum 1:2 ein (74.). Danach warf Unterdießen natürlich alles nach vorne, und es gab dann auch noch einen Aufreger. In der zweiten Minute der Nachspielzeit landete ein Freistoß bei SVU-Verteidiger Julian Gleich, doch dessen Kopfball fischte Kinsaus Keeper Hartmann mit den Fingerspitzen aus dem Winkel. So blieb es beim letztlich hochverdienten 2:1-Sieg für Kinsau.

SVU: Wiedemann, Gleich, Herzog, Bauer, Franz, Amberg, Sporer, Greinwald, Müller, Dörfler, Zwierz

SVK: Hartmann, Herwagen, Besel, Meissner, Rankl, Zimmermann, Kirchbichler, Köppl, Schöber, Schilcher, Stegherr

