Kinsau zeigt Scheuring die Grenzen auf

Der SVK hat jetzt beste Chancen, pünktlich die Saison zu beenden. Die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag.

Von Bernhard Munz

Mit einem auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Sieg hat der SV Kinsau den FC Scheuring in der Tabelle überholt und liegt nun auf einem Nichtabstiegsplatz. Mit einem weiteren Erfolg am letzten Spieltag beim sicher absteigenden Böbing kann Kinsau nun aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern. Der FC Scheuring ist nach dem Zwischenhoch nach der Winterpause auf Schützenhilfe angewiesen, um die Relegation noch zu vermeiden.

Von Beginn an wurde in dieser Begegnung um jeden Zentimeter gekämpft. Den spielerischen Vorteil der Gäste aus Scheuring glichen die Kinsauer mit großem Kampfgeist aus. Dann war es der nach einer Rot-Sperre wieder spielberechtigte Andreas Köppl, der David Stegherr klasse bediente, und Stegherr traf zur 1:0-Führung (12.). Die Gäste waren geschockt und hatten Glück, denn ein Freistoß von Kinsaus Marius Klein landete an der Latte (21.).

Scheuring vergibt die große Chance zum Ausgleich

Es dauerte bis kurz vor der Halbzeit, bis von Scheuring ein Lebenszeichen kam – dann aber richtig: Erst verpasste Florian Schamberger nach einem Eckball das Kinsauer Gehäuse ganz knapp (39.), und danach hätte Top-Torjäger Manuel Bechmann den Ausgleich eigentlich machen müssen. Er schoss aber zweimal freistehend aus kurzer Distanz über das Tor (41./43.). So wurden unter der souveränen Leitung von Schiri Sölch (Eichenau), der mit dem überaus fairen Spiel überhaupt keine Probleme hatte, mit dem doch etwas schmeichelhaften 1:0 für Kinsau die Seiten gewechselt.

Die Vorentscheidung fiel bereits in der 48. Minute. Nach einem Freistoß von Kinsaus Kapitän Roman Schilcher lenkte Scheurings Torwart André Schöttl den Ball etwas unglücklich an die Latte. Von dort sprang der Ball direkt vor die Füße des an dem Tag überragenden Andreas Köppl, der ihn nur noch zum 2:0 über die Linie drücken musste.

Scheuring war danach bemüht, versuchte es aber oft mit hohen Bällen. Doch da standen in der Kinsauer Innenverteidigung mit Philipp Rankl und Marco Helzel zwei Spieler wie eine Wand. Folgerichtig fiel das 3:0. Wieder war es Andreas Köppl, der Sturmpartner David Stegherr mit der Hacke freispielte. Dieser sah Marius Klein am langen Pfosten, und der brauchte den Ball nur noch ins leere Tor einschieben. Scheuring war geschlagen und konnte sich dann bei Keeper André Schöttl bedanken, dass das Ergebnis nicht noch wesentlich höher ausfiel. So blieb es beim letztlich hochverdienten 3:0-Sieg für Kinsau.

Kinsau: Scharnow, Erhard, Schamper, Rankl, Helzel, Kirchbichler, Köppl, Klein, Schilcher, Stegherr, Erhard;

Scheuring: Schöttl, Weiss, Mar. Mayr, Mat. Mayr, Drexl, Thoma, F. Schamberger, Bechmann, J. Leinsle, L. Schamberger, Huhn.

