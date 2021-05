Corona in Landsberg: Eine Warnung zur richtigen Zeit

Plus Landrat Eichinger kritisiert den teils lockeren Umgang mit den Corona-Regeln. Die Warnung kommt genau richtig, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Diese Warnung war mehr als deutlich. Offenbar werden die geltenden Corona-Regeln in einigen Gastronomie-Betrieben im Landkreis sehr locker genommen. Ansonsten hätte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) das Problem nicht von sich aus angesprochen. Es ist richtig, frühzeitig den Finger in die Wunde zu legen. Doch die Warnung sollte sich nicht nur in Richtung der Gastwirte richten, sondern auch an jene, die den lockeren Umgang ausnutzen.

