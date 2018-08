vor 46 Min.

Konrad Vogl läuft in drei Tagen 210 Kilometer

Der Ultraläufer aus Reichling ist nicht zu stoppen: Während viele Kontrahenten aussteigen müssen, feiert Konrad Vogl eine persönliche Premiere.

Zu einem besonderen Lauf traf sich der Ultraläufer Konrad Vogl aus Reichling mit 30 weiteren Bundesligaläufern der LG Ultralauf in Herchen in Nordrhein-Westfalen. Sie wollten in zwei Tagesetappen den Natursteig Sieg ablaufen, was mit der neuen Leistungsmedaille in Gold ausgezeichnet wird. Insgesamt legte der Ultraläufer in zwei Tagen 210 Kilometer zurück.

Temperaturen jenseits der 30 Grad und viele Höhenmeter

Nach dem Eintreffen am Freitag gab es bei 38 Grad eine kleine Einführungsrunde (21,4 Kilometer) und 500 Höhenmeter). Der Start der ersten Etappe erfolgte am Samstag. Dabei waren 68,8 Kilometer und 2400 Höhenmeter zu bezwingen. Auf der gesamten Strecke gab es lediglich zwei Vollversorgungspunkte und zwei Wasserstellen, was bei Temperaturen von 36 Grad den Läufern einiges abverlangte.

Auf der komplizierten Route sind für die Läufer zum Teil GPS-Geräte erforderlich. Auf der Königsetappe am Sonntag ging es über 120 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Allerdings waren aufgrund der Strapazen neben Vogl nur noch zehn andere Läufer am Start. Die extreme körperliche Anstrengung führte dazu, dass fünf von ihnen vorzeitig aufgeben mussten.

Nur sechs Läufer kommen ins Ziel

Konrad Vogl konnte somit als einer von sechs Läufern die Goldmedaille in Empfang nehmen. „Mit Sicherheit hat mir geholfen, dass ich mit meiner Erfahrung sehr gut mit den Bedingungen und Anforderungen umgehen konnte. Ich kenne meine mentale Stärke und kann so meinen Körper an die erforderliche Grenze und darüber hinaus führen“, so der Reichlinger. Für ihn war es eine persönliche Premiere: Noch nie legte er binnen drei Tagen so viele Kilometer zurück. (lt)

