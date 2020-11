vor 1 Min.

Kreis Landsberg: Das war es jetzt mit Fußball in diesem Jahr

Das war’s nun endgültig mit Fußball in diesem Jahr: Der Verband hat vorzeitig die Winterpause eingeläutet.

Plus Der Fußball-Verband hat wegen des aktuellen Lockdowns die vorzeitige Winterpause eingeläutet. Wie die Trainer im Landkreis Landsberg mit der extrem langen Pause umgehen.

Von Margit Messelhäuser

Jetzt ist es amtlich: Für die Amateurfußballer hat die Winterpause begonnen. Überraschend war die Entscheidung des Bayerischen Fußball Verbands nicht, schließlich herrscht den kompletten November über Trainings- und Spielverbot. Wie reagieren die Fußballer im Landkreis darauf? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

„Für uns war wichtig, dass wir die Punktrunde zu Ende spielen konnten“, sagt Markus Ansorge, Trainer des Kreisliga-Spitzenreiters VfL Denklingen. Im November werde man auf jeden Fall Pause machen, was anderes könne man ja auch nicht tun. „Vielleicht werden im Dezember wieder die Hallen geöffnet, dann könnten wir dort trainieren, wir müssen jetzt einfach mal abwarten.“ Mit der regulären Vorbereitung hofft er – vorerst –, im Januar starten zu können.

In Kaufering verzichtet man auf Onlinetraining

Auf ein „Onlinetraining“ verzichtet auch Kauferings Coach Benjamin Enthart. „Unser nächstes Spiel ist jetzt im April 2021 geplant, ich weiß nicht, ob da ein Fitnessangebot online zieht“, sagt der Trainer des Bezirksligisten. Ihm tut diese Zwangspause vor allem für seine Spieler leid. „Ich weiß, dass es den Jungs stinklangweilig ist“, sagt Benjamin Enthart. Die Einschränkungen kann er nachvollziehen: „Das ist auch okay“, auf der anderen Seite wisse er aber auch, wie sehr seinen jungen Spielern der Sport abgehe. „Und wenn gar nichts geht, das ist ja auch für das Gemüt schlecht.“

Sein Vorschlag deshalb: dass sich die Spieler zu zweit treffen und joggen gehen. „Dann hat man zumindest auch mal wieder persönlichen Kontakt und nicht nur online oder über Whatsapp.“ Und ansonsten hofft Enthart, dass man im Januar wieder die Vorbereitung aufnehmen kann.

Wie geht es mit der Futsal-Liga weiter?

Philipp Ropers, den Spielertrainer des MTV Dießen, trifft der erneute Lockdown besonders hart. Er zieht nicht nur beim Ammersee-Team die Strippen, Ropers spielt auch mit Jahn Regensburg in der höchsten deutschen Futsal-Liga. „Wir hatten zunächst gehofft, dass wir weitermachen können, denn in dieser Liga gibt es auch einige Profis“, erzählt er – doch es kam anders. Im November geht gar nichts, und was im Dezember ist, müsse man abwarten. „Wenn wir aber im Januar nicht wieder spielen können, ist die Saison kaum zu retten“, sagt der 27-Jährige.

Philipp Ropers will mit Regensburg in die neue Futsal-Bundesliga. Jetzt ist fraglich, ob es dazu kommt. Bild: DFB

Und das wäre fatal, da im nächsten Jahr zum ersten Mal eine Futsal-Bundesliga eingeführt werden soll. „Da ist der Zeitdruck also viel größer als im Fußball“, sagt Ropers, der aktuell deutscher Vizemeister im Futsal ist.

Ligapokal: Der Modus wird überarbeitet

Während die Aktiven jetzt also die Zwangspause einlegen, wird auf Funktionärsseite weiter intensiv geplant. Eine konkrete Aussage zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs könne noch nicht getroffen werden, teilte Heinz Eckl, Kreisspielleiter Zugspitze, in einer Presseerklärung mit. Trotzdem stecke man in den Planungen.

Auch was den Ligapokal betreffe. „Das Konzept des Ligapokals im Kreis Zugspitze ist gemäß seinen Durchführungsbestimmungen flexibel zu handhaben“, schreibt Eckl. Aktuell wolle man ihn nicht einstellen, „aber er kann auch in der bestehenden Form nicht fortgesetzt werden. Dazu reicht die verbleibende Zeit nicht, die Meisterschaft hat Priorität, aber ganz aufgeben wollen wir den Ligapokal noch nicht“. In den nächsten Wochen werde es Infos geben, wie die Fortsetzung des Ligapokals März 2021 angedacht ist.

