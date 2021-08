Unterdießen kommt in Weil nach einem 0:2-Rückstand wieder in die Spur

Plus Beim Spitzenspiel in Weil geht es turbulent zu. Der Trainer des Gastgebers wird mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Issing kommt unter die Räder.

Unterdießen setzt sich im Spitzenspiel, das dieser Bezeichnung alle Ehre macht, durch und bleibt Tabellenführer. Der TSV Schondorf klettert nach seinem Sieg auf den dritten Tabellenplatz, gefolgt von Weil. Beim Spiel des SV Fuchstal gab es einen Notarzt-Einsatz. Vinzenz Fruebeis musste verletzt ins Krankenhaus.