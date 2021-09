Jahn gewinnt das Landkreisderby

Die FT Jahn Landsberg ist seit dem Trainerwechsel ungeschlagen. Auch Utting kann die Serie nicht stoppen. Penzing wird der Favoritenrolle nicht gerecht

Die FT Jahn Landsberg setzt ihre Aufholjagd in der Kreisliga Zugspitze fort. Im Landkreisderby gegen den Aufsteiger TSV Utting bleiben die Gastgeber ohne Gegentor – und haben an Punkten zum Ammerseeteam aufgeschlossen.

„Die Taktik ist voll aufgegangen“, freut sich Jahn Landsbergs Trainer Norbert Wagner nach dem 2:0 gegen den TSV Utting. Vor allem in der Abwehr sei seine Mannschaft sehr gut gestanden. „Utting hatte in beiden Hälften je zwei Tormöglichkeiten“, so Wagner – alle anderen Versuche der Gäste seien schon früh gestoppt worden. Auch mit der Leistung im Angriff ist Wagner zufrieden. Allerdings habe man es versäumt, nach der Führung gleich das zweite Tor nachzulegen.

Immerhin gelang dieser zweite Treffer schon relativ früh in der zweiten Hälfte. „Auch da hätten wir gleich erhöhen können“, so der Jahn-Coach, doch am Ende habe es ja gereicht, und der Sieg vor einer ansehnlichen Zuschauerkulisse sei auch verdient.

Schaut man sich die Tabelle an, war der FC Penzing gegen Maisach der klare Favorit. Aber die Gäste schenkten dem FCP nichts: Am Ende gingen beide Teams mit einem Punkt nach Hause.

„Wir lagen mal wieder sehr schnell hinten, nach etwa fünf Minuten“, schildert FCP-Trainer Jürgen Lugmair. Die Hausherren kämpften sich jedoch zurück und schafften noch vor der Pause den Ausgleichtreffer. Kurz nach dem Seitenwechsel folgte laut Lugmair die wohl schönste Aktion des Spiels: Nach einer tollen Kombination durchs Mittelfeld konnte Kerner den Ball über den Maisacher Torwart zum 2:1 chippen.

Die Gäste kamen aber noch mal zurück, nachdem den Penzingern eine Flanke durchrutschte, die Maisach zum 2:2-Endstand nutzen konnte. Penzing verpasste so den Sprung auf Tabellenplatz drei. (lt)

Jahn Landsberg - Utting 2:0; 1:0 Kelmendi (27.), 2:0 Liatsopoulos (61.)

Penzing - Maisach 2:2; 0:1 Oppmann (6.), 1:1 Kerner (36.), 2:1 Kerner (47.), 2:2 Wörl (69.)