vor 36 Min.

Läuft es für den HC Landsberg gegen Peiting diesmal besser?

Plus Die bisherigen Duelle des HC Landsberg gegen Peiting fallen deutlich aus. Für einen Spieler der Gastgeber ist es eine ganz besondere Partie.

Von Margit Messelhäuser

Für den HC Landsberg steht das letzte „normale“ Eishockey-Wochenende in dieser Saison an: Am Freitagabend ist der Nachbar aus Peiting zu Gast, am Sonntag geht es nach Füssen. Die dann noch anstehenden letzten drei Spiele sind etwas ungewöhnlich verteilt. Für einen Spieler der Landsberg Riverkings wird die Partie gegen Peiting eine ganz besondere sein.

So gedrängt der Spielplan für die Landsberger im Dezember und Januar war, so entzerrt sind die letzten drei Spiele: Am 2. und 7. März finden diese statt – das Finale zu Hause gegen Füssen sogar erst am Dienstag, 16. März. Jetzt geht es aber erst mal in das letzte normale Wochenende. Und da erwartet man am Freitag den EC Peiting.

Ein ganz besonderes Spiel wird es für Florian Reicheneder sein: Er war der große Pechvogel in dieser Saison. In Peiting, im letzten Testspiel, hatte er sich eine schwere Verletzung zugezogen und konnte bislang kein Oberliga-Spiel bestreiten. Ausgerechnet gegen Peiting wird er am Freitag sein Debüt geben.

Florian Reicheneder konnte den HC Landsberg bisher nur von der Tribüne aus unterstützen. Seine Verletzung ereignete sich sehr ungewöhnlich. Bild: Julian Leitenstorfer

Es war am Sonntag, 1. November 2020: In Peiting kassierten die Landsberger im letzten Testspiel vor dem Start der Oberliga eine deftige 2:10-Packung. Florian Reicheneder hatte aber ein ganz anderes Problem: Er hatte sich in einen Schuss geworfen und der traf seinen Schienbeinschoner. Eigentlich sollte die Ausrüstung das aushalten – in diesem Fall klappte es nicht.

Die Diagnose war niederschmetternd: Haarriss im Schienbein. Und das bescherte Florian Reicheneder eine unfreiwillige lange Pause. Mühsam kämpfte er sich wieder zurück: Physiotherapie, Radfahren und dann erst vor wenigen Wochen konnte der 22-Jährige wieder aufs Eis gehen. Gegen den Gegner aus dem Landkreis Weilheim-Schongau soll der Stürmer nun zum ersten Mal in der Oberliga auflaufen.

Landsberg verliert deutlich gegen Peiting

In den beiden bisherigen Spielen haben die Landsberger gegen die Nachbarn stets deutlich den Kürzeren gezogen: Mit 1:6 und 1:7 gingen die Riverkings unter. Zuletzt zeigte die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola aber einen deutlichen Aufwärtstrend.

Am Sonntag geht es nach Füssen. Auch gegen dieses Team haben die Landsberger bereits zwei Spiele bestritten. Bei der Oberliga-Premiere der Landsberger im eigenen Stadion hatte es eine achtbare 0:4-Niederlage gegeben. Die Landsberger hatten damals gut mitgespielt, aber einfach keine Tore gemacht. Bitter war es dagegen in Füssen geworden: Mit dem 1:9 hatte man nur knapp eine zweistellige Niederlage vermeiden können. Da wäre also auch zumindest Ergebniskosmetik angebracht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen