Landkreis Landsberg: Nicht alle Schützen kapitulieren vor Corona

Plus Erst werden die 1. und 2. Bundesliga abgesagt, dann ziehen die Gaue Landsberg und Ammersee nach. Im Bezirk treten aber drei Luftgewehr-Teams aus dem Landkreis an.

Von Karlheinz Fünfer

Keine Wettkämpfe in der 1. und 2. Bundesliga, keine Wettkämpfe auf Gauebene: Die Schützen im Kreis Landsberg werden von der Corona-Krise arg gebeutelt. Wie berichtet, finden auch auf Gauebene keine Wettkämpfe statt. Zumindest auf Bezirksebene wird bislang noch geschossen. Und da darf man sich auf einige hochkarätige Wettkämpfe freuen.

Einen großen Höhepunkt hat Corona den Emmenhausener Schützen mit der Verschiebung des Gauschießens bereits geraubt. Das zweite sportliche Highlight scheint dagegen zu klappen: Noch sieht es danach aus, als sollte das Luftgewehrteam am Sonntag seine Premiere in der Oberbayernliga feiern. Jahrelang ist den Burgschützen ein grandioser Siegeszug bis in die Oberbayernliga gelungen. Dass die Mannschaft auch mit dem direkten Duell umgehen kann, hat sie mit dem souveränen Titelgewinn in der Bezirksoberliga bewiesen – das als Neuling.

In der Oberbayernliga treten die Schützen im Duell an

Auch in der Oberbayernliga entscheiden die direkten Duelle über die Punktevergabe. Zudem besteht eine Mannschaft nun aus fünf Aktiven. Bei den Burgschützen kehrt Amanda Hofer ins Aufgebot zurück. Sie war lange Zeit Stammmitglied der erfolgsverwöhnten ersten Garnitur und hatte erst in der vergangenen Saison den nachdrängenden Youngsters Platz gemacht. Pro Wettkampftag hat jedes Team zwei Begegnungen zu bestreiten.

Emmenhausens Schützen sind die Favoritenrolle los

Sieht man sich die Setzliste der einzelnen Vereine an, so muss man davon ausgehen, dass Emmenhausen diesmal die Konkurrenz nicht so einfach zur Seite räumen kann. Für die Balser-Schwestern Julia und Isabell dürfte auf den Spitzenpositionen jeweils die Tagesform eine große Rolle spielen. Florian Völk, Fabian Scheitle und Amanda Hofer müssen auf den nachfolgenden Positionen ihren bisherigen Schnitt unbedingt anheben, sonst reicht es gegen manche Gegner nicht.

Aber man weiß ja, dass sich die Burgschützen stets zu steigern wissen. So ist der Vorsitzende Andreas Port auch recht zuversichtlich: „Sie sind alle gut drauf“, versichert er. Die stärksten Vorjahresschnitte bringen laut Setzliste Vizemeister Gundelsdorf, Unterstall II und der erste Gastgeber Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit. Da wartet auf Emmenhausen in der zweiten Begegnung gegen den Vorjahresvierten gleich ein ganz schwerer Brocken.

Im vergangenen Jahr zeigten die Emmenhausener Schützen beim Heimwettkampf großartige Leistungen. Bild: Andreas Port (Archiv)

Zum Einstand in der Oberbayernliga gibt es für die Ostallgäuer das Aufsteigerduell gegen Mering, Meister der Bezirksoberliga Nordwest. Wenn die Burgschützen zwei Zähler mit nach Hause bringen, darf man den Einstand in der vierthöchsten Schützenklasse durchaus als gelungen bezeichnen.

Ganz auf den Klassenerhalt im Bezirk konzentrieren müssen sich in der Saison 2020/21, die am Donnerstag startet, voraussichtlich die beiden Luftgewehrteams aus Schwabmühlhausen und Penzing. Die Singoldtaler nehmen als Aufsteiger einen neuen Anlauf in der Bezirksoberliga, Penzing verbleibt nach dem Schwiftinger Abstieg als einziger Verein aus dem Gau Landsberg in der Bezirksliga. Rang zwei hinter Spitzenreiter Gilching hat Schwabmühlhausen zum erneuten Aufstieg in die Bezirksoberliga verholfen.

Schwabmühlhausen setzt auf das bewährte Luftgewehr-Quartett

Dort waren die Singoldtaler bislang insgesamt drei Jahre vertreten. Allerdings mit bescheidenem Erfolg. „Wir wollen uns in der Klasse halten“, gibt Sportleiter Nikolaus Kramer als Saisonziel an. Er vertraut weiterhin auf das bewährte Quartett mit Andreas Kramer, Michael Kramer, Rudolf Kramer und Karolina Kiem. Zum Auftakt gastiert Schwabmühlhausen in Prem, das aus der Oberbayernliga abgestiegen ist.

Eine "verdammt schwere Saison" erwartet Penzings Schütze Gerd Kößler.. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Ein erfahrener Haudegen soll in Penzing den Beitrag zum erneuten Klassenerhalt in der Bezirksliga leisten. Nachdem die bisherige Stammkraft Bernd Huttner seinen Rückzug angetreten hat, setzen die Königsschützen auf Routinier Jürgen Kohlhund. Weiter mit dabei sind Lena Kohlhund, Gerd Kößler und Franziska Lachmeir. „Es wird verdammt schwer“, ist sich Gerd Kößler sicher. Die erste Partie dürfte bereits ein wichtiger Fingerzeig werden, denn Gastgeber Maisach lag punktgleich mit Penzing vor dem Corona-Abbruch in der unteren Tabellenhälfte.

Oberbayernliga West, 11. Oktober: Gundelsdorf - Unterstall II; Olching - Pentenried; Gundelsdorf - Pentenried; Olching - Unterstall II (in Unterstall); Staudheim - Bergheim; Emmenhausen - Mering; Staudheim - Mering; Bergheim - Emmenhausen (in Bergheim); Heimkämpfe Emmenhausen: 25. Oktober und 24. Januar.

Bezirksoberliga Südwest: Wildsteig - Gilching (Auf); Partenkirchen - Peiting; Prem (Ab) - Schwabmühlhausen (Auf).

Bezirksliga Südwest: Wilzhofen (Ab) - Eglfing (Auf); Schwabsoien - Rottenbuch (Auf); Maisach - Penzing.

