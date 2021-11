Corona: Bayerischer Fußballverband sagt alle Spiele ab

Die Corona-Lage in Bayern hat auch Auswirkungen auf den Amateurfußball. Der Verband sagt alle Spiele ab und äußert sich zur bisherigen Saison.

Bis auf den Bayernligisten TSV Landsberg und den Bezirksligisten VfL Kaufering haben alle Fußballmannschaften im Kreis Landsberg die Saison für dieses Jahr bereits beendet. Die noch ausstehenden Partien der beiden Vereine werden aber nicht mehr stattfinden. Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat alle noch offenen Spiele in diesem Jahr wegen der Verschärfung der Corona-Lage abgesagt. Zudem hat der Bayerische Landtag verschärfte Regeln für Sportveranstaltungen festgelegt. Danach gilt 2G plus. Personen müssen also geimpft oder genesen sein und einen negativen Schnelltest nachweisen, wenn sie eine Veranstaltung besuchen wollen. Die Auslastung darf zudem höchstens 25 Prozent betragen. In Kreisen mit einer Corona-Inzidenz über 1000 sind keine Zuschauer zugelassen.

600 Spiele hätten am Wochenende in Bayern stattfinden sollen

Der Verband schreibt in einer Pressemitteilung, er wolle "auch den restlichen Teams eine Sicherheit in dieser unsicheren Zeit geben." Laut BFV finden während eines regulären Spieltagswochenendes bayernweit durchschnittlich rund 10.000 Partien statt. Für das kommende Wochenende waren noch knapp 600 Spiele angesetzt. Auf die gesamte Saison 2021/22 gesehen habe der BFV – unter Berücksichtigung der jetzt ausgerufenen Winterpause – bislang 98,6 Prozent seiner Partien durchgeführt.





„Wir in Bayern sind im Vergleich zu anderen Landesverbänden in einer komfortablen Situation, dass wir auch in dieser Saison wieder sehr frühzeitig mit dem Spielbetrieb begonnen haben und nahezu das volle Pensum absolvieren konnten. Diese Weitsicht zahlt sich jetzt aus", betont BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher.

BFV äußert sich zuversichtlich zur laufenden Fußballsaison

Zusätzlich habe der BFV durch die Entscheidung, die Saison 2019/20 nicht vorzeitig abzubrechen, die Ligen-Stärken beibehalten können. "Wir sind trotz der aktuell prekären pandemischen Lage in unserem Land zuversichtlich, dass wir die Saison 2021/22 auch bis zum 30. Juni 2022 sportlich über die Bühne bekommen werden – in nahezu jeder Spielklasse befinden wir uns bereits in der Rückrunde oder haben die erste Spielrunde bei den Junior*innen weitgehend komplett abgeschlossen“, so Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb in Bayern verantwortet. (lt)

