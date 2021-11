Eishockey: Landsberger 3C-Carbon Group sponsert den DEB

Das Landsberger Unternehmen 3C-Carbon sponsert den Deutschen Eishockey-Bund. Wann der neue Auftritt erstmals zu sehen ist.

Die 3C-Carbon Group AG erweitert ihre Sponsoring-Aktivitäten mit einem prominentem Partner: Ab sofort ist das Landsberger High-Tech-Unternehmen „Offizieller Partner des Deutschen Eishockey-Bundes“ (DEB) sowie „Offizieller Partner der DEB-Schiedsrichter“.

Der neue Auftritt wird erstmals bereits beim Eishockey-Deutschland-Cup in Krefeld und der Olympiaqualifikation der Frauen in Füssen am kommenden Wochenende für eine breite Öffentlichkeit zu sehen sein, teilt das Unternehmen mit. Die Spiele des Deutschland-Cups werden von 11. November bis 14. November bei Sport 1 und bei Magenta TV (im Free-TV) übertragen. Der Sponsoringauftritt der 3C-Carbon Group AG sei auf allen Trikots der DEB-Schiedsrichter zu sehen.

Damit ist die Unternehmensgruppe nicht nur bei allen Partien der DEB-Nationalteams (Männer, Frauen, Nachwuchs) in Deutschland präsent, sondern auch bei den Spielen der Oberligen Süd und Nord, in der Frauen-Bundesliga und in den Nachwuchsligen, heißt es in einer Pressemeldung. Insgesamt werde die Marke an jedem Spieltag von 96 Schiedsrichtern bei insgesamt 1200 Spielen pro Saison vertreten. Der HC Landsberg, bei dem die 3C-Carbon Group als Hauptsponsor tätig ist, spielt in der Oberliga Süd.

Die Firma 3c-Carbon hat ihren Hauptsitz in Landsberg. Foto: 3C-Carbon Group

Karsten Jerschke, Vorstand der 3C-Carbon Group AG: „Mit dem Deutschen Eishockey-Bund einen der größten Sportverbände Deutschlands an dieser Stelle als Partner zu gewinnen, ist nicht nur eine attraktive Möglichkeit, unser weiterhin dynamisch wachsendes Unternehmen einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir freuen uns besonders, dass dieses neue Engagement vor allem auch dem Nachwuchs und der Basis zugute kommen. Wir sehen bei unserem langjährigen Engagement vor Ort in Landsberg am Lech, wie wichtig das für den Sport und die Gesellschaft ist.“

„Es freut uns alle sehr, dass unsere Schiedsrichter einen neuen Partner an ihrer Seite haben. Die schnelle und unkomplizierte Entscheidung seitens 3C-Carbon macht uns stolz. Auch die Schiedsrichter haben bei ihren Entscheidungen während dem Spiel nicht lange Zeit zu überlegen eine gute Entscheidung zu treffen. Somit ein perfektes Match und das Fundament für eine starke Partnerschaft", sagt Andrea Baader, Leitung Marketing und Sponsoring beim DEB.

Auch in Landsberg als Sponsor aktiv

Die 3C-Carbon Group AG ist laut Pressemeldung seit Jahren in wachsendem Umfang exklusiver Hauptsponsor des HC Landsberg und des TSV Landsberg. Außerdem engagiert sich 3C ebenfalls langfristig beim Landsberger Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt sowie in weiteren sozialen und gesellschaftlichen Projekten. Die 3C-Carbon Group AG ist eine mit Hauptsitz in Landsberg ansässige Unternehmensgruppe. Das zentrale Augenmerk liegt auf der Entwicklung, Produktion und serienbegleitenden Umsetzung von Hochtechnologieanwendungen aus modernen Leichtbaumaterialien. (lt)