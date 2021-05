Landsberg

LT-Laufserie: Auf was es bei der Wahl der Kleidung ankommt

Philipp Remann zeigte eine spezielle Laufweste und eine Laufjacke. Der Mitarbeiter von Sport 2000 in Landsberg ist selbst passionierter Läufer.

Plus In Corona-Zeiten finden immer mehr Menschen im Kreis Landsberg zum Laufsport. Doch was ist die ideale Kleidung? Das LT hat darüber mit Philipp Rehmann gesprochen.

Von Margit Messelhäuser

Viele haben für sich in der Corona-Zeit das Laufen entdeckt. Aber: Laufen ist nicht gleich laufen. In einer Serie geben Experten und langjährige Elite-Athleten im Landsberger Tagblatt Tipps für Neu- und Wiedereinsteiger. Diesmal Philipp Rehmann, Mitarbeiter bei Sport 2000 in Landsberg und passionierter Läufer.

