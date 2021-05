Landsberg

Landsberg: Für jeden Fuß gibt es den passenden Schuh

Dominik Piotrowski von Intersport Pio in Landsberg gibt Tipps, was bei Laufschuhen ausschlaggebend ist. In seinem Geschäft wird das Laufverhalten auch auf Video aufgenommen.

Von Margit Messelhäuser

Viele haben für sich in der Corona-Zeit das Laufen entdeckt. Aber: Laufen ist nicht gleich Laufen. In einer Serie gibt das Landsberger Tagblatt Tipps, für den Anfänger, von denen aber vielleicht auch der eine oder andere Profi profitieren kann. In diesem Teil der Serie geht es um die richtigen Schuhe – dazu kann Dominik Piotrowski von Intersport Pio in Landsberg wertvolle Ratschläge geben.

