Landsberg Riverkings lassen nichts anbrennen

In der Kreisklasse 4 reicht es für den SVU nur zu einem mageren Unentschieden. Prittriching ist in der A-Klasse 7 weiterhin ohne Verlustpunkt. Der Überblick über die Ligen.

Schwifting

Polo: Auf dem Pferd dem Ball hinterher

Beim süddeutschen Polo Derby stehen ab Freitag die ersten Partien an. Auf der Anlage in Schwifting sind sechs Teams am Start.