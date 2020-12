vor 17 Min.

Landsberg X-Press plant für eine Saison mit vielen Fragezeichen

Plus Die Landsberger Footballer haben für die Regionalliga gemeldet. Der Verbandstag zeigt: Alle wollen spielen. Nur wie und ab wann?

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich würden sich die Footballer des Landsberg X-Press schon seit Wochen in der Vorbereitung für die neue Saison befinden. Wenn da nicht Corona wäre. Im Gegensatz zu den Spielern, die pausieren müssen, steckt der Vorstand des Vereins mitten in der Arbeit – und er wartet auf wichtige Entscheidungen vom Verband.

Markus Gruberbauer nimmt die Tatsache, dass man den Trainingsstart verschieben musste, gelassen. „Es war eigentlich klar, dass man die Hallen den typischen Hallensportarten überlassen würde“, sagt der Vorsitzende des X-Press. Dass nun aber beispielsweise auch die Handballer und Basketballer aussetzen müssen, tut ihm leid: „Aber ich kann die Maßnahmen verstehen.“ Kurios allerdings: Anfang 2020 konnten die Footballer nicht trainieren, da der Kunstrasen gesperrt war, „jetzt haben wir den tollsten Kunstrasen und können wieder nicht raus“.

Footballer verschieben den Saisonstart eventuell nach hinten

Vor Kurzem erst fand auch der Verbandstag der Footballer statt – digital, versteht sich. „Da wurde schon klar, jeder will spielen“, sagt Gruberbauer. Allerdings stellt sich die Frage, ab wann dies wieder möglich sein wird. Die Landsberger haben erneut für die Regionalliga gemeldet. „Es kann aber sein, dass der Saisonstart nicht schon im April stattfindet“, sagt der Chef der Landsberger Footballer. Mit einem späteren Start hofft man, die Erkältungszeit besser vermeiden zu können. „Nach dem Meldeschluss wird man mehr wissen“, so Gruberbauer.

X-Press-Präsident Markus Gruberbauer (rechts) ist mit der Arbeit des neuen Coches Gabriel Chambers sehr zufrieden. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Zwar nicht in der Halle, aber am PC hat auch der neue X-Press-Trainer Gabriel Chambers schon lange seine Arbeit aufgenommen. „Gabriel skypt und telefoniert enorm viel. Es ist wirklich super, wie er sich da reinhängt“, freut sich der X-Press-Chef. Denn die Arbeit für den Trainer sei nicht weniger geworden – im Gegenteil. Der Coach hält Kontakt zu den Akteuren und schaut sich auch schon mal nach Kontingentspielern um. „Gabriel hat unheimlich viele Kontakte“, so Gruberbauer.

Landsberg würde gerne seine legendären Burger servieren

Für ihn selbst und seine Führungsriege wird es im nächsten Jahr dann auch wieder ernst. „Noch weiß man nicht, welche Bestimmungen es geben wird“, sagt Gruberbauer. Aber er geht davon aus, dass die Kontaktfeststellung noch länger gelten wird. „Da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das Ticketing erledigen, wir können ja nicht 400 oder 500 Zuschauer am Eingang Zettel ausfüllen lassen.“

Auch das Catering werde ein großes Thema sein. „Die Frage wird sein, ob wir unsere legendären Burger anbieten dürfen und wie.“ Eine Menge Arbeit wartet also, die man spätestens ab Januar in Angriff nehmen werde.

