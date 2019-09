vor 5 Min.

Landsberg chancenlos

Die Landsberger zeigten in Kempten eine engagierte Leistung, war aber trotzdem klar unterlegen.

Aufstiegskandidat Kempten dominiert. Die Trainer sind trotzdem zufrieden

Mit einer deutlichen 62:0-Niederlage starteten die Sportler des Rugby Club Landsberg am Lech in die neue Saison in der Verbandsliga Bayern. Gegner war allerdings auch einer der großen Aufstiegsfavoriten: Kempten. Landsberg bildet eine Spielgemeinschaft mit Augsburg und Gröbenzell.

In einem harten, aber fairen Schlagabtausch ging das Spiel zwar deutlich verloren, jedoch zeigten die Landsberger Rugbyspieler, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben und sind mit Blick auf die weitere Saison zuversichtlich. Ziel des jungen Landsberger Teams ist es, einen Platz im Mittelfeld der Tabelle zu erreichen. In der Liga spielen sechs Teams, darunter auch ein österreichischer Verein, nämlich der RC Innsbruck.

Trainiert wird die Mannschaft von René Lüdecke (ehemaliger DDR-Nationalspieler) und Benjamin Runge (ehemaliger Spieler in der 2. Bundesliga). Die meisten Aktiven des Rugbyereins sind Neulinge in dem Sport und haben sich in den vergangenen Monaten stark verbessert.

Das erkannte auch Kemptens Trainer Peter Veicht anschließend respektvoll an. „Sie haben sich im Vergleich zur vergangenen Saison erheblich verbessert. Im Vorjahr haben wir sie mit 107:5 besiegt.“ Veicht möchte mit seiner Mannschaft in die Regionalliga aufsteigen. Für dieses Vorhaben haben sich die Kemptener für diese Saison ordentlich verstärkt.

Das nächste Ligaspiel der Landsberger findet am Samstag, 28. September, in Augsburg statt. Gegner ist dann Fürstenfeldbruck/München. Die verloren ihr Auftaktspiel gegen Freimann mit 19:48. (lt)

Der Rugby Club Landsberg trainiert jeden Mittwoch und Freitag um 19.30 Uhr auf dem Gelände des FT Jahn Landsberg. Interessenten sind dazu willkommen.

