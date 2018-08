Landsberg gewinnt das Topspiel

vor 46 Min.

Kevin Gutia (links) brachte den TSV Landsberg gegen Ichenhausen mit 1:0 in Führung. Am Ende gewann der Landesligist mit 2:1.

Eine souveräne erste Halbzeit, eine ziemlich öde zweite: Der TSV Landsberg schlägt Verfolger SC Ichenhausen mit 2:1

Von Dominic Wimmer

Der TSV Landsberg hat das Spitzenspiel der Landesliga Südwest gegen den SC Ichenhausen mit 2:1 gewonnen. Die rund 420 Zuschauer sahen eine ordentliche erste Halbzeit, in der die Landsberger Fußballer eine komfortable 2:0-Führung herausspielten. Kevin Gutia (13.) und Kapitän David Anzenhofer per Foulelfmeter (32.) erzielten die beiden Treffer. Allerdings ließ der Tabellenzweite reihenweise gute Chancen liegen. Vom Tabellendritten war relativ wenig zu sehen.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie immer mehr. Landsberg hatte zwar ein Chancenplus, allerdings auch Glück bei einem Lattentreffer. Ichenhausen verkürzte in der 77. Minute durch Janick Reitz auf 1:2. Die Gäste befanden sich nach einem Platzverweis für den Ex-Landsberger Stefan Strohhofer zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl.

Am Ende stand ein unterm Strich verdienter Sieg für den TSV.

