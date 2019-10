00:03 Uhr

Landsberg hat den Gegner im Griff

Im Heimspiel gegen Herrsching gibt es eine Überraschung

Im ersten Heimspiel holten die Landsberger Handballer den ersten Sieg: Mit 24:15 setzte sich das Team von Trainer Dirk Meier gegen Herrsching II durch. Eine kleine Überraschung gab bei der Aufstellung der Gäste: Neben einem Spieler ihrer Landesliga-Mannschaft saß auch Landsbergs Ex-Trainer Sofian Marrague auf der Bank und wurde später eingesetzt.

Es dauerte etwas, bis die Gastgeber in der gut besuchten Hipper-Halle in Fahrt kamen. Johannes Kauter sorgte mit einem Gegenstoß nach sieben Minuten für die 3:2-Führung. Schon da war klar, was der Schlüssel zum Erfolg sein würde: eine bewegliche, kompakte Abwehr, die wenig zuließ.

Und der Angriff nutzte die Chancen, die sich aus der guten Abwehrarbeit ergaben: Das 5:3 resultierte aus einem Gegenstoß nach einer Parade des sicheren Dominik Keller, das 6:3, ebenfalls durch Tobi Giez, der immer besser in Fahrt kommt, fiel nach einem erkämpften Ball.

Mit geduldigem Spiel baute man den Vorsprung mit schönen Aktionen weiter aus, wobei Fynn Meier wieder sicherer Siebenmeter-Schütze war. Herrsching ließ sich aber nicht so leicht abschütteln, trotzdem führten die Landsberger mit 12:9 zur Pause.

Nach der Pause gelang beiden Angriffsreihen wenig, diesmal war es Leif Erhard, der einen Siebenmeter vereitelte. Aber die Gastgeber blieben bei ihrer Linie, aus der stabilen Abwehr heraus baute man den Vorsprung wieder aus (16:10/43.). Jetzt hatte man den Gegner gut im Griff. Immer wieder zwang man Herrsching ins Zeitspiel und nutzte die daraus resultierenden Ballgewinne. So wuchs der Vorsprung zum Ende hin, und mit einem trockenen Wurf sorgte Gatto Piepenburg zwei Sekunden vor Schluss für den Endstand von 24:15.

Deutlich zufriedener war diesmal dann auch Trainer Dirk Meier: „Gegen Herrsching nur 15 Tore zu zulassen ist schon ganz ordentlich, und vorne haben sich die Jungs deutlich gesteigert.“.

TSV: Erhard, Keller, Bräutigam (1), Giez (4), Eisen (1), Krauter (4), Meier (6/3), Hierstetter (1), Kaltstein, Schwarz (4), Spieß, Piepenburg (1), Uyar (2).

Themen folgen