Landsberg legt gegen Igling vor Lokalsport

Der SV Igling geht mit einer Hypothek ins Rückspiel gegen die TSV-Reserve. Die Gastgeber hadern mit einer kritischen Situation vor dem ersten Gegentor.

Von Dominic Wimmer

Es war das erwartet hitzige Derby im Kampf um einen Platz in der Kreisliga. Der SV Igling und der TSV Landsberg II lieferten sich im ersten Relegationsspiel einen harten Schlagabtausch. Am Ende siegte das Team aus der Kreisstadt mit 2:0 und hat nun vor dem Rückspiel am Sonntag alle Trümpfe in der Hand. Die Iglinger haderten unterdessen mit einer strittigen Situation vor dem 0:1, als der Ball ihrer nach Meinung hinter der Auslinie war.

„Für was hat man in so einem Spiel ein Schiedsrichtergespann?“, hinterfragte Iglings Trainer Georg Wilbiller nach Schlusspfiff. Er sprach damit die Szene in der 36. Minute an, als der Ball vermeintlich im Aus war. Doch statt Einwurf ging es weiter und Felix Mailänder ließ sich nicht zweimal bitten. Der Landsberger Außenstürmer schüttelte zwei verdutzte Gegenspieler ab, zog in die Mitte und zirkelte den Ball ins lange Eck.

Igling trifft dreimal Latte oder Pfosten

Zu diesem Zeitpunkt hätte es bereits 1:0 für Igling stehen können. Doch Tim Hörmann hatte in der 33. Minute aus kurzer Distanz nur die Latte getroffen. Kreisligist Igling und Kreisklassen-Vizemeister Landsberg II hatten sich in der ersten halben Stunde davor einen offenen Schlagabtausch geliefert. Die besseren Gelegenheiten hatten dabei die Gäste. Dafür traf Igling in der 41. Minute erneut nur Aluminium – Christoph Menacher hatte aus gut 25 Metern abgezogen.

Landsberg hingegen ließ kurz vor der Pause noch einen zweiten Treffer folgen. Daniel Neuhaus bediente Elmin Korora und der schickte Mailänder auf die Reise. Dieser tanzte noch einen Gegenspieler aus und sein Flachschuss kullerte SVI-Keeper Andreas Schaudt durch die Hände ins Tor (44.). Nach Wiederanpfiff drängte Igling auf den Anschlusstreffer. Doch Jannis Mundigl, Patrick Starker und Tim Hörmann vergaben beste Chancen. Landsberg stand tief in der eigenen Hälfte und kam kaum noch über die Mittellinie. Den ersten Torschuss gab der TSV in der 61. Minute ab. In der Folgezeit war Igling zwar bemüht, kam aber nicht mehr zu großen Gelegenheiten.

Landsberg wirkt müde

Stattdessen wurde es auf dem Platz immer härter. Doch Schiedsrichter Jonas Beinhofer blieb seiner Linie aus der ersten Hälfte treu und ließ viel laufen. Insgesamt gab es auch nur zwei Gelbe Karten – je eine pro Team. Der Anschluss lag in der 84. Minute noch einmal in der Luft, als Iglings Kapitän Maximilian Götzfried per Kopf den Pfosten traf.

„Alles in allem haben wir Glück gehabt, aber es war nicht unverdient“, sagte TSV-Spielertrainer Michael Bugdoll nach der Partie. Sein Team habe in der ersten Hälfte das Heft in die Hand genommen, doch später mit dem Kräfteverschleiß zu kämpfen gehabt. „Leider konnten wir vorne die Bälle nicht mehr festmachen.“ Sein Iglinger Trainerkollege Georg Wilbiller sagte: „Wir hatten am Anfang Glück. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten den Gegner im Griff. Nach der Halbzeit habe ich vom TSV nicht mehr viel gesehen. Das Manko war wieder einmal unsere Chancenverwertung.“

