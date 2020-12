vor 42 Min.

Landsberger Basketballerin Leonie Fiebich will mit Deutschland zur EM

Plus In Landsberg hat die 20-jährige Leonie Fiebich ihre ersten Körbe geworfen. Inzwischen ist sie eine wichtige Spielerin im Basketball-Nationalteam. Das merkt man auch in den USA.

Von Thomas Ernstberger

Vor mehr als neun Jahren, im Sommer 2011, nahm die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Damen zum letzten Mal an einer Europameisterschaft teil. In Polen reichte es damals gerade mal zu Platz 13. Jetzt haben die DBB-Frauen wieder beste Chancen, sich für die EM im Juni 2021 in Spanien und Frankreich zu qualifizieren. Großen Anteil daran hat die gebürtige Landsbergerin Leonie Fiebich, für die 2021 aber nicht nur wegen der EM ein besonderes Jahr werden soll.

Die deutschen Basketballerinnen belegen aktuell in Gruppe I mit drei Siegen aus vier Spielen den ersten Platz – damit wäre die Truppe von Neu-Bundestrainer Walt Hopkins nach zehnjähriger Pause wieder mal bei einer EM dabei. Dass Deutschland wieder von einer EM-Teilnahme träumen darf, dazu hat Leonie Fiebich, die zwar für den TSV Wasserburg in der Bundesliga spielt, aber aus einer Landsberger Basketball-Familie stammt, viel beigetragen. Die 20-Jährige, die auch die amtierende LT-Sportlerin des Jahres ist, ist bei der DJK Landsberg groß geworden: Papa Matthias spielte schon für die DJK, war zudem Vorsitzender, Bruder Jonas spielt mittlerweile bei Leitershofen/ Stadtbergen in der Regionalliga Südost. Nur Mama Corina fiel ein bisschen aus der Rolle: Sie war Handballerin in Landsberg.

Leonie Fiebich war als Kind schon immer mit in der Sporthalle

„Ich war als Kind immer mit meiner Familie in der Halle dabei und habe dann mit fünf Jahren angefangen, Basketball zu spielen“, erzählt die 20-Jährige im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt von den Anfängen ihrer Karriere. Mittlerweile ist die 1,92 Meter große Flügelspielerin Basketball-Profi und Nationalspielerin. Und zusammen mit ihrer Wasserburger WG-Partnerin Laura Hebecker („sie kocht“) eine der großen Hoffnungsträgerinnen in Sachen EM.

Die Chancen stehen gut – nicht zuletzt, weil Leonie beim „Bubble“ (Doppel-Spieltag), den beiden EM-Quali-Spielen Mitte November in Riga (Lettland), zwei bärenstarke Auftritte hinlegte. Sie steuerte wichtige Aktionen zum 73:67 gegen Lettland bei und avancierte beim 74:50 gegen Nordmazedonien sogar zur effizientesten Spielerin (Gesamtwertung aus Punkten, Rebounds und Assists).

Die Landsbergerin muss eine lange Verletzungspause einlegen

Es waren die A-Länderspiele Nummer drei und vier der U18-Europameisterin von 2018, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach ihrem Debüt im Nationalteam (58:77 gegen Belgien). Der Hauptgrund für die lange Pause: Ihr zweiter Kreuzbandriss nach 2017, den sich das deutsche Top-Talent im Sommer 2019 bei der U19-WM in Thailand zugezogen hatte. „Das ist mittlerweile verarbeitet und auch im Kopf weggesteckt“, sagt „Leo“, die 2021 nicht nur mit der Nationalmannschaft und ihrem Verein große Ziele hat: Im Mai soll ihr „amerikanisches Abenteuer“ beginnen.

Bald spielt Fiebich "in der besten Liga der Welt"

Sie wurde von den Los Angeles Sparks „gedraftet“ (also entdeckt und verpflichtet) und soll künftig – sofern Corona keinen Strich durch die Rechnung macht – in der US-Liga WNBA spielen. „Das ist die beste Basketball-Liga der Welt mit zwölf Vereinen. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung“, sagt sie stolz. Und sie verrät: „Ich habe für vier Jahre unterschrieben. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit in LA spiele. Die können mich auch tauschen.“

Leonie Fiebich will im nächsten Jahr den Sprung nach Amerika wagen. Bild: Thorsten Jordan

Amerika ist Leonies Zukunft, die Gegenwart heißt erst mal noch Wasserburg. Warum eigentlich die Stadt am Inn? „Der TSV ist einer der besten Vereine in Deutschland“, erklärt sie. „Trainerin Sidney Parsons (eine in Arizona aufgewachsene Deutsch-Amerikanerin/d. Red.) setzt auf deutsche Spielerinnen und außerdem bin ich da nicht so weit weg von daheim.“

Die gebürtige Landsbergerin, die Wirtschafts-Psychologie studiert, kann vom Geld, das sie mit dem Basketball verdient, „gerade so“ leben – deshalb jobbt sie auch in einem Wasserburger Kaufhaus. „Wir machen alle etwas nebenbei“, sagt sie. Hauptjob aber bleibt natürlich der Sport.

Inzwischen stand für die TSV-Damen endlich (ohne Zuschauer) das erste Heimspiel der Saison 2020/21 auf dem Programm – zu einer Zeit, in der normalerweise schon die gesamte Vorrunde absolviert ist. Die Wasserburgerinnen stürzten Tabellenführer Herner TC und beim 62:54 war Leonie Fiebich mal wieder eine der besten Spielerinnen. Auch bei Inexio Royals Saarlouis bestätigten Fiebich und ihr Team ihre Form: Mit dem 73:56-Erfolg sind sie auf den zweiten Tabellenplatz geklettert.

