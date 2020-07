vor 54 Min.

Landsberger Handballer setzen auf die Jugend

Beim TSV gibt es in der neuen Saison viele neue Gesichter. Sogar ein Ungar kommt an den Lech

Einen ganzen Schwung junger Spieler verzeichnet die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer. Auch aus Ungarn wird ein Nachwuchstalent zu TSV stoßen – damit dies klappt, hatte ein Ex-TSVler seine Hände im Spiel.

Man war schon länger in Kontakt, jetzt ist es sicher. Ab Mitte August wird der 21-jährige ungarische Rückraumspieler József Balogh zu den Landsbergern stoßen.

Er war vor ein paar Wochen schon mal am Lech und man hat sich in einem gemeinsamen Training beschnuppert – so weit es die Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie zugelassen hatten. Nun freuen sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit.

Den Kontakt hergestellt hat der ehemalige (ungarische) Landsberger Spieler, Zarlan Alberecht. „Mit Zarlan hab ich selbst noch gespielt, und der Kontakt ist nie abgerissen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Roland Neumeyer. „Als Zarlan von József erzählt hat, der nach dem Abitur mal raus wollte, war das natürlich interessant für uns. Wir konnten dann beruflich und bei einer Wohnung behilflich sein. Das hat dann für beide Seiten gepasst“, freut sich Neumeyer.

József Balogh bringt höherklassige Erfahrungen im Seniorenbereich und aus der ersten ungarischen Jugendliga mit.

Auch für Landsbergs Trainer Dirk Meier ist er eine Verstärkung: „Nun, wir haben nur einmal trainiert, aber da hat er einige technische Qualitäten und ein sehr gutes Spielverständnis gezeigt. Er hat gleich gut mitgespielt. Ich denke er kann sehr gut in die Mannschaft passen, so, wie sie sich gerade entwickelt. Da kommen ja noch einige Junge dazu.“

Der Jüngste ist dabei Paul Schweitzer. Er ist ein Landsberger Eigengewächs und jetzt im zweiten Jahr mit einem Doppelspielrecht beim TSV Herrsching in der Jugend-Bayernliga aktiv – im vergangenen Jahr noch B-, jetzt in der A-Jugend. Auch Franz Triebel hat in Landsberg das Handballspielen gelernt, zuletzt in der A-Jugend gespielt und greift nun bei den Herren an. Beide sind sie Rückraumspieler und machen nun ihre ersten Erfahrungen bei den „Alten“.

Ihre ersten Erfahrungen im Training lassen sie optimistisch nach vorne blicken: „Das ist schon gar nicht schlecht, macht Spaß, hat eine andere Trainingsintensität und ist teilweise deutlich körperlicher“, sind sie sich einig.

Der vierte Junge im Bunde ist Marco Spranger, auch ein Rückraumspieler. Er war die vergangenen vier Jahre auch in der Herrschinger Jugend aktiv und vorher beim TSV Schongau. Bei seiner Entscheidung, mit dem Wechsel in den Seniorenbereich nach Landsberg zu gehen, hat auch Mannschaftskamerad Sebastian Ketterer eine Rolle gespielt.

Man kennt sich aus der Herrschinger A-Jugend. „Basti hat mir erzählt, wie es hier so ist, und mir gefällt es super. Ich bin prima aufgenommen worden und hab’ auch über meinen Vater noch etliche Kontakte nach Landsberg“, lautet Sprangers erste Einschätzung.

Trainer Dirk Meier freut sich über die jungen Zugänge und besonders, „dass aus der eigenen Jugend Spieler nachrücken“. Die Neuzugänge würden gut passen und schon einiges an Dynamik mitbringen. „Und sie sind alle vielseitig einsetzbar. Das gibt uns mehr Optionen im Spiel.“ Ein Problem haben die HerrenI aber noch: „Wenn wir jetzt noch einen weiteren Torhüter gewinnen können, ist das schon ganz ordentlich.“

Auch in Sachen Trainingszeiten scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Mussten die Handballer doch zunächst befürchten, während der Ferien keine Hallen in Landsberg benutzen zu können (wir berichteten), so scheint sich hier etwas zu bewegen.

Die Stadt sucht nach Möglichkeiten, wie man die Hallen unter den gegebenen Umständen den Sportlern zur Verfügung stellen kann. (lt/Fotos: Meier/Krenss)

