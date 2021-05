Lauf-Serie

Landsberg: Richtig Laufen ist eine Kunst

Plus In Corona-Zeiten finden immer mehr Menschen zum Laufsport. Viele haben eine falsche Technik. Was das für Folgen haben kann, erklärt ein Landsberger Physiotherapeut.

Von Margit Messelhäuser

Es ist noch nicht so lange her, da war Olaf Remann im Olympiapark in München und hat Läufer beobachtet. „Was ich da gesehen habe, waren Läufer, die zwar schwer bemüht waren, aber sichtlich wenig Spaß hatten.“ Und das lag vor allem an der Technik. Der richtige Laufstil sei das A und O für Spaß an diesem Sport, erklärt der Physiotherapeut, der in Landsberg auch eine Laufschule anbietet. In unserer LT-Serie räumt Remann mit einigen Vorurteilen auf – und verrät auch, welchen Traum er hat.

