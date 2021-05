Laufserie

vor 19 Min.

Landsberg: Worauf Läufer beim Training achten müssen

Triathlet und Polizist Tom Weikert gibt Tipps, wie man das Training so gestaltet, dass man besser wird, und auf welche Signale des Körpers man hören sollte. Er nimmt auch im Winter an Läufen teil.

Plus In Corona-Zeiten finden immer mehr Menschen im Kreis Landsberg zum Laufsport. Wie man am besten trainiert, darüber spricht Triathlet Tom Weikert im LT.

Von Margit Messelhäuser

Viele haben für sich in der Corona-Zeit das Laufen entdeckt. Aber: Laufen ist nicht gleich laufen. In einer Serie gibt das Landsberger Tagblatt Tipps für den Anfänger, von denen aber vielleicht auch noch der eine oder andere Profi profitieren kann. In diesem Teil der Serie geht es um den richtigen Trainingsplan. Tipps dafür gibt es von einem WM-Teilnehmer im Triathlon: Tom Weikert hat sich vor zwei Jahren für die Ironman-WM 70.3 qualifiziert – und dürfte einer der schnellsten Polizisten im Landkreis sein.

