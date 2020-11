vor 8 Min.

Leistungsträger fehlen

Trainer Fabio Carciola startet mit seinem Team gleich in eine englische Woche

Es ist gleich ein straffes Programm, mit dem die Riverkings in ihre erste Oberligasaison starten. Und für Trainer Fabio Carciola gab es kurz vorher noch schlechte Nachrichten.

Freitag, Sonntag, Dienstag: Mit einer englischen Woche beginnt die Oberliga für den HCL und die Gegner haben es in sich. Am Freitagabend ist der Altmeister Füssen zu Gast, am Sonntag geht es nach Lindau und am Dienstag ist der HCL beim SC Riessersee zu Gast. „Das sind gleich drei starke Mannschaften“, sagt HCL-Trainer Fabio Carciola. Gegen Füssen hat der HCL seinen einzigen Sieg in der Vorbereitung geholt, aber „da war Füssen nur mit 13 Spielern da“, schränkt Carciola ein. Dennoch sei man zuversichtlich, „dass wir in diesen Spielen Punkte holen können.“

Allerdings muss der Landsberger Trainer dabei auf wichtige Leistungsträger verzichten: Sein Bruder Adriano ist wegen einer Strafe von vergangener Saison noch für drei Spiele gesperrt, außerdem muss Markus Kerber wegen seiner Gehirnerschütterung noch pausieren. Damit nicht genug, denn auch Florian Reicheneder wird länger ausfallen: Im letzten Testspiel bekam er einen Schuss ans Bein. Dieser zertrümmerte nicht nur den Schoner, auch das Schienbein hat einen Haarriss. Damit muss Reicheneder mehrere Wochen aussetzen.

„Wir müssen das Beste daraus machen“, gibt sich Carciola kämpferisch. Eventuell werden auch Junioren ins Team genommen. Insgesamt sieht er seine Mannschaft aber auf einem guten Weg. Was noch fehle, sei mehr Zug zum Tor. „Wir werden nicht so viele Chancen haben“, sagt er, deshalb müsse man die, die sich ergeben, nutzen. Und die kleinen Fehler müssten noch abgestellt werden, „denn die werden in dieser Liga knallhart bestraft“. Das habe die 2:10-Niederlage in Peiting gezeigt. (mm/Archivfoto: jor)

